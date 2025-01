La Pucci, boxeadora y cantante: "El escenario es como un ring"

La Pucci, cantante, compositora y corista madrileña, ha logrado vencer sus miedos a través del boxeo. Y es que la exintegrante de Sweet Barrio no puede producir serotonina de manera orgánica, lo que le genera trastorno del pánico. Un problema cuando tiene que actuar antes miles de personas, pero gracias al boxeo ha logrado superar.

"El boxeo me ayuda porque me expongo a mis miedos todos los días que entreno. Me subo al ring y encajo los golpes como cuando me subo a un escenario", explica La Pucci a Antena 3 Deportes.

Y es el boxeo ha ayudado a la cantante madrileña ha superar sus miedos y subirse a un escenario.

"El escenario es como un ring y 'The show must go on'... lo que dura un round, que son tres minutos, no te puedes bajar. Aunque te peguen tienes que estar ahí y en el escenario también", indica La Pucci a Antena 3 Deportes.

"Los golpes no duelen tanto y enseñan mucho. Aprender a defenderte y a que somos más fuertes de lo que creemos", asegura la artista madrileña.

