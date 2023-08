Polémica sexista por una foto de Carlos Mazón con gimnastas de rodillas

Compromís y PSPV criticaron con dureza una foto protagonizada por la selección española de gimnasia rítmica posando de rodillas en el Palau de la Generalitat Valenciana junto al presidente Carlos Mazón (PP) y el vicepresidente Vicente Barrera (Vox). La imagen forma parte de una serie que se realizó a las integrantes de la selección de gimnasia rítmica: las ganadoras del bronce en el Campeonato del Mundo celebrado en Valencia posaban en el Palau de la Generalitat con el presidente y vicepresidente, además del staff de la selección.

No obstante, en el vídeo vemos que Carlos Mazón estaba en contra de la imagen: "Nos tendríamos que agachar nosotros, me sabe mal que ellas estén así, no puede ser". Y el popular añadía: "El protocolo hay que cambiarlo". El propio Mazón compartió en la red social X una de las fotos realizadas en la que él aparecía agachado: "Enhorabuena por el resultado y por vuestro espíritu deportivo en el tapiz y fuera de él. Gracias por el ejemplo, por la simpatía y por la cultura del esfuerzo. Gracias a vuestro trabajo hay un montón de niños y niñas que miran al deporte de otra manera".

Duras críticas

No obstante, la oposición ha aprovechado para cargar contra el Govern. Rebeca Torró y Joan Baldoví, de PSPV y Compromís, criticaron con dureza al presidente y el alcalde Joan Ribó lo llegó a calificar de "machista".