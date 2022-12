Paula Teresa, campeona júnior de halterofilia, no sube al podio porque no es española

Nacida en Valencia y con padre de origen guineano, Paula Teresa Ntutumu vive una situación peculiar. Es la mejor de España en halterofilia a su edad, siendo campeona júnior. Sin embargo, no sube al podio a recoger sus premios.

¿El motivo? No es española. "Aunque la gente piense que cuando naces en España automáticamente eres española, no es así. Yo tengo dos padres extranjeros y me dan la nacionalidad de mis padres", explica Paula Teresa.

Su motivación, superar sus marcas

"No me dan mis premios porque los premios no se dan a los españoles", argumenta la joven, que relata que su momento más duro lo vivió cuando quedó primera de España.

"Cuando quedé primera de España duele más, porque primero fui tercera, luego segunda... ahora ya picaba, molestaba bastante. Pero me llevo que he superado mi marca, me he superado a mí misma", afirma Paula Teresa.