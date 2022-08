Parkour para visibilizar la centenaria tradición de los 'dabbawalas': "Reparten más de 200.000 almuerzos todos los días"

Se ha ido a Bombay a hacer Parkour. ¿Para qué? Para visibilizar a quienes cada día hacen hasta 40 kilómetros para repartir comida.

Le persiguen por las calles de Bombay como un delincuente o el héroe incomprendido de una película de acción. Se parece más a lo segundo porque, a través del parkour, Jason Paul atleta alemán se pone en la piel de lo que en la India conocen como 'dabbawalas'.

Esta expresión se traduce como "los que llevan una caja". Es decir, personas que te recogen el almuerzo y lo dejan a su hora en tu puesto de trabajo. "Son 5.000 dabbawalas que reparten más de 200.000 almuerzos todos los días y recorren entre 30 kilómetros", explica.

Repartir el almuerzo entre volteretas

Él lo hace a su manera. "Es un sistema muy curioso, quiero vivir la experiencia y repartir los paquetes como ellos, recorriendo la ciudad", señala. Para llevarlos, da volteretas, trepa, salta y con movimientos rápidos para desplazarse por todos los rincones de Bombay.

"No tenía ni idea de que existían ni de lo que hacen, no me puedo creer que lo entreguen todo a tiempo", comenta. Es un servicio convertido en una tradición desde hace más de 130 años al que Jason Paul le ha dado un giro... literalmente.