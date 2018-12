Martín Fiz gana hasta trajeado: victoria en la 'Santander Cursa de les Empreses'

El excampeón del mundo de maratón Martín Fiz se ha impuesto este domingo en la 'Santander Cursa de les Empreses' en la categoría Individual Executive, modalidad que le ha llevado a correr en traje y zapatillas, y ha terminado tercer clasificado absoluto en la prueba de los 10 kilómetros.

El embajador #123acorrer de Banco Santander experimentó invirtió un tiempo de 32:59 para imponerse en una prueba con salida y meta en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, que constó de un circuito rápido y con tramos indoor que recorrieron el interior de los recintos feriales.

"Me hace mucha ilusión haber ganado esta carrera y encima haber quedado el tercero absoluto. Correr en traje no es nada fácil. Cuando llevas los primeros 5 kilómetros, el traje te empieza a apretar y la longitud de la zancada se acorta porque se te pega al muslo a causa del sudor. Yo no suelo sudar mucho, pero esta vez lo he hecho como nunca. La corbata también te asfixia, la chaqueta se te abre con el viento al correr y nada resulta cómodo", relató Martín Fiz.

"La experiencia ha sido muy chula, durante la carrera nos hemos animado de ejecutivo a ejecutivo y ha sido, sobre todo, una carrera de estrategia. Es como el mundo de la empresa, donde tienes que hacer tus cálculos y tus números para acabar ganando", resumió.