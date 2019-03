El tropiezo casi mortal de Alex Txikon en su ascenso al Everest

Un tropiezo estuvo a punto de costarle la vida a Alex Txikon. El español, que prosigue con su ascenso al Everest, cayó en una grieta sin fondo y tuvo la suerte de que quedó encajado en su mochila.

El propio Txikon lo relató: "Nos adentramos en una sección de grietas que no eran peligrosas, pero dio la casualidad de que me colé en una... Menos mal que me quedé encajado con la mochila ya que la grieta no tenía fondo".

Su testimonio sigue con las sensaciones que sintió al quedarse atrapado: "Tu cuerpo se encoge, el nerviosismo trata de apoderarse de ti, tu corazón late con mucha más rapidez y tú te ahogas". El español logró salir con ayuda y llegó al campo 4.

"¡Dónde me estoy metiendo!", afirmó Txikon en un ascenso que está siendo más duro de lo que él esperaba. Las condiciones del Everest están haciendo la escalada toda una aventura.