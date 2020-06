Tensión y bravuconadas en el primer cara a cara entre Mayweather y McGregor

La pelea verbal entre el invicto monarca del boxeo Floyd Mayweather y el campeón ligero de la UFC Conor McGregor comenzó en Los Ángeles con la promesa del irlandés de que noqueará en el cuarto asalto en tanto que su rival estadounidense garantizó que le pateará el trasero el 26 de agosto.

A NINETY-SECOND STAREDOWN IS THE STAREDOWN WE NEED!!!! #MayMacWorldTour pic.twitter.com/Bgx4ci51sM