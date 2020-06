La novia del boxeador que besó a una periodista rompe su silencio

La cantante Andrea, pareja de Kubrat Pulev, boxeador que besó a la periodista Jenny Sushe en plena entrevista, se ha pronunciado al respecto con una foto junto al púgil.

En ella, se le ve besando a su novio tras un combate, sin poner un mensaje de acompañamiento más allá de los hashtags. Antes, Pulev había justificado ese beso diciendo que ambos eran amigos y que se trataba de un "beso amistoso".

Sin embargo, Jenny Sushe aseguró que no sólo la beso sin su consentimiento, sino que le "agarró de las nalgas y las apretó". "Me hizo sentir avergonzada y frustrada. Besar a una mujer en sus labios sin su consentimiento y agarrarla no es aceptable, ninguna mujer debe ser tratada de esta manera", afirmó Sushe.

Te puede interesar:

La periodista desmiente al boxeador que la besó y pide que sea suspendido y sancionado