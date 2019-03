La mujer de un exjugador de rugby italiano mata a sus dos hijos

Conmoción en Italia. Antonella Barbieri, mujer del exjugador internacional italiano de rugby Andrea Benatti, ha asesinado a sus dos hijos, intentando quitarse la vida posteriormente sin éxito.

Varios medios italianos informan de que los hechos ocurrieron en Luzzara el pasado jueves 7 de diciembre. Barbieri asfixió primero a su hija de dos años con una almohada. Después, acuchilló a su hijo de cinco años tras llevárselo en su coche cerca del río Po.

"No puedo creerlo"

Tras matar a sus hijos, la mujer intentó suicidarse clavándose un cuchillo en el vientre. Un pastor avistó el coche de la mujer y llamó a la Policía, que encontró al pequeño ya fallecido y a la mujer con el cuchillo clavado.

Ahora, Barbieri se recupera de las heridas sufridas, mientras que Benatti no da crédito a lo ocurrido: "No puedo creerlo, no puedo". Tras lo ocurrido, los medios aseguran que la mujer del exjugador de rugby padecía problemas psicológicos.