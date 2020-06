Mireia Belmonte, tras ganar la plata en los 400 estilos: "He superado mis expectativas en el Mundial"

La nadadora española Mireia Belmonte, que ganó la plata en los 400 metros estilos, su tercera medalla en los Mundiales de Budapest, aseguró que ha superado sus expectativas y que por el momento no piensa en cambiar su programa de pruebas.

"Creo que ha sido un buen 400 para acabar el campeonato", afirmó Belmonte, y señaló que acabó el campeonato "mucho mejor" que lo empezó el domingo pasado.

"Conseguí un oro que parecía inalcanzable (en los 200 mariposa)", resaltó, y subrayó "fue especial" nadar con Katie Ledecky en los 1.500. Belmonte dijo que se siente como una de las nadadora "más completas del mundo".

"No sé si la más completa, pero una de ellas seguro", opinó al relatar que el entrenamiento de diferentes modalidades es más duro, pero "también más ameno". "Por el momento me salen bien las cosas", manifestó Belmonte, que no se plantea, por el momento, hacer cambios en el programa de pruebas en las que compite.

"A lo mejor en el futuro me puedo especializar en mariposa o en 1.500. Pero de momento, no", afirmó, y también aseguró que le quedan "muchos años" de competición por delante.