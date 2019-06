Max Scherzer, de lesionarse de manera absurda a redimirse con el ojo negro y la nariz rota

El partido que enfrentó a los Washington Nationals y a los Philadelphia Phillies de la MLB tuvo como protagonista a un jugador conocido como 'Mad Max'.

Max Scherzer, cuyo salario ronda los 11 millones de dólares por temporada, estaba practicando toques con su bate cuando una pelota le impactó en la cara.

Este impacto le provocó una rotura de nariz y le dejó el ojo negro, algo que puso en duda su presencia en el siguiente partido de su equipo. Sin embargo, sacó fuerzas para ocupar su puesto de pitcher.

Tras el partido, Scherzer explicó que su lesión parecía peor de lo que era en realidad: "Siento cero dolor. Ha habido muchas otras lesiones en las que he sentido mucho dolor y he tenido que seguir lanzando, pero esta noche no". Su equipo ganó 2-0 a los Phillies.