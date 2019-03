Javier Fernández, tras su cuarto puesto: "Ha sido falta de decisión mental de decir 'voy a salir a ganar'"

El patinador español Javier Fernández, que ha terminado cuarto en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico, ha afirmado que este revés le puede ser útil en vistas a la próxima temporada, en la que peleará por lograr la única presea dorada que se le escapa hasta el momento: el oro olímpico.

Fernández, que no tuvo la mejor rutina libre con varios errores que le lastraron en las puntuaciones, reconoció que le afectó "haber escuchado todas las marcas de los patinadores y lo bien que lo hacían". Sin embargo, quiso sacar algo "positivo" de este campeonato. "En esta competición no hemos podido conseguir ni el título ni la medalla pero puede ser algo positivo, o tenemos que intentar pensar que es algo positivo para la temporada que viene", comentó.

El patinador madrileño comentó que entró al hielo sin estar "al 100% seguro" de si iba a tener una buena actuación o no. Y dijo que, a diferencia de en otras ocasiones, esta vez no pensó en comerse el mundo al salir a la palestra. "He empezado bien, pero no me había metido en el programa. Yo creo que ha sido falta de decisión mental de decir: voy a salir ahí y voy a ganar. He salido a la pista y no tenía exactamente claro lo que iba a hacer", admitió.

El bicampeón mundial habló con sus entrenadores tras el final de la competición y les aseguró que no se "ha acabado el mundo".

Se quita presión para los Juegos Olímpicos

Igualmente, explicó que la hora del torneo le ha obligado a cambiar sus rutinas, sin que le diera tiempo de comer. Y añadió que habitualmente tienen "muchas más horas entre medias, aunque eso puede pasar en todas las competiciones".

"Lo mismo llega la temporada que viene y no tengo tanta presión teniendo las Olimpiadas. Y el campeón del Mundo sí la tiene porque ha ganado. No se sabe, pero tenemos que jugar más o menos en nuestra conveniencia", concluyó ya con la mirada puesta en la próxima temporada, que tiene en Pyeongchang 2018.