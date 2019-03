Gómez Noya: "No descarto participar en los JJOO de Tokio 2020"

El español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, declaró que no descarta su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque aseguró que no quiere marcarse un objetivo tan a largo plazo porque antes hay otros y prefiere ir "año a año".

Gómez Noya, de 33 años, tiene un extenso palmarés que incluye cinco campeonatos del mundo, cuatro de Europa y una plata olímpica en los Juegos de Londres 2012. Este año, pese a estar preparado para pelear por el oro en Río, una lesión en un brazo a última hora tras una caída en bicicleta le impidió participar. "Ha sido un año bastante agrio a nivel deportivo, aunque gané el campeonato de Europa a principio de temporada. El objetivo eran los Juegos y por una caída no pude ir, pero hay que sobreponerse y pensar en otros objetivos", dijo el triatleta.

Además, Gómez Noya fue distinguido recientemente con el Premio Princesa de Asturias del Deporte. "El Princesa de Asturias fue una gran alegría y una recompensa a una trayectoria deportiva de muchos años. Que se haya valorado esos problemas que he superado es muy bonito", confesó.

Casi recuperado de la fractura en el brazo izquierdo que le impidió competir en Río, Gómez Noya habló sobre sus próximos objetivos. "Mi brazo no está al cien por cien, pero ya entreno y todo va bien. Estoy muy ilusionado y muy motivado para afrontar otra vez las Series Mundiales, en las que me gustaría estar en lo más alto. Soy consciente de la rivalidad, de que hay gente muy buena, pero quiero volver a mi mejor nivel", apuntó Gómez Noya.

Un objetivo que aún no se plantea, aunque no descarta, es el de los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que llegaría en 2020 con 37 años. "No descarto estar en Tokio y, después de no haber estado en Río, ojalá tenga otra oportunidad, pero no me puedo plantear toda mi carrera deportiva de aquí a 2020. No quiero marcarme un objetivo a cuatro años vista porque tengo otros a corto plazo. Los Juegos no lo son todo. Es una carrera muy importante, pero hay más", manifestó Gómez Noya.

Finalmente, Gómez Noya habló sobre el triatleta mallorquín Mario Mola, ganador del campeonato del mundo en este 2016. "Ha sido un año espectacular de Mario. Llevaba tres años en el podium (dos subcampeonatos en 2014 y 2015 y un tercer puesto en 2013) y se merecía ya ganar el Mundial. Para mí es un fuera de serie, un buen amigo y espero que se le dé la repercusión que merece porque es muy difícil lo que ha hecho", concluyó.