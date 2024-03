Lo nunca visto en el pádel: Juan Lebrón la vuelve a liar celebrando 'a lo Messi' ante Yanguas y Garrido

Juan Lebrón la lio este viernes como hacía tiempo que no se veía en el pádel reciente. Esta vez no pasó nada destacable en la pista, bueno sí, que tanto él como Ale Galán cuajaron un partido perfecto para pasar por encima de Yanguas y Garrido por 6-4 y 6-2 para meterse en semifinales del Acapulco P1, del circuito Premier Padel. La polémica llegó nada más terminar el partido con una celebración y una provocación por parte de Lebrón que no ha gustado nada al mundo del pádel.

Celebración 'a lo Messi' en la cara de sus rivales

El jugador gaditano se quitó la camiseta y se la enseñó 'a lo Messi' a sus rivales, Yanguas y Garrido, como venganza por la derrota que sufrieron ante ellos en el torneo de Qatar hace unas semanas, donde se cree que Ale Galán tomó la decisión de separarse definitivamente de su compañero tras una actitud reprobable de Lebrón, que insultó a sus rivales e incluso lanzó una bola muy cerca de Yanguas.

Tras la victoria y el gesto de Juan ante sus rivales en Acapulco, estos no daban crédito a lo que estaban viendo, Garrido directamente pasó de saludarle y fue a darle la enhorabuena al entrenador rival y al árbitro del partido mientras que Yanguas miraba atónito a la grada. Segundos después mantuvieron una conversación los tres.

"Entiendo que cuando uno gana puede celebrarlo como quiera"

No obstante, Lebrón no solo no se arrepintió del gesto sino que lo refrendó en la entrevista postpartido, donde explicó por qué reaccionó de esa manera: "La celebración ha sido para los rivales no para la afición (la grada le pitó), no os preocupéis, os tengo mucho cariño, aunque me pitéis no lo sintáis así porque me habéis estado animando. Yo entiendo que cuando uno gana puede celebrarlo como quiera, ellos saben que su equipo les dijo que me pidieran perdón y todavía no he recibido ninguna disculpa, les invito a que lo hagan porque yo también lo hice... Pedí disculpas y vuelvo a hacerlo por lo que pasó en Doha", aseguró el del Puerto de Santa María antes de elogiar el nivel de su compañero, Ale Galán: "Gracias a ti por el partidazo que has hecho, estás a tope campeón".

Su último torneo juntos

Tras la entrevista Galán y Lebrón se fundieron en un abrazo para hacer equipo de cara a su próximo partido en semifinales. La mejor pareja del último lustro está disputando el que es su último torneo juntos tras la decisión de separar sus caminos que tomó principalmente el madrileño tras lo ocurrido en Doha. "Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo había tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente", reveló Ale en 'El Partidazo de Cope' hace unos días.

Semifinales de alto voltaje en Acapulco

En cuanto a lo deportivo, las semifinales del torneo de Acapulco no pueden ofrecernos mejores partidos, los mencionados Lebrón y Galán se enfrentarán a la pareja argentina Di Nenno-Stupaczuk y los número 1, Coello y Tapia se verán las caras contra Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez.

