Nuevo récord de velocidad para un velero con ruedas: ¡222 km/h!

Emirates Team New Zealand y Glenn Ashby han hecho historia al establecer un récord del mundo de velocidad en la categoría de coches propulsados por viento, alcanzando los 222,4 kilómetros por hora.

"Estoy bastante satisfecho"

Son las palabras de Glenn Ashby, tras convertirse en el piloto más rápido de la tierra a bordo de un velero terrestre propulsado exclusivamente por la energía eólica. El viento era el gran protagonista, y el equipo de Emirates New Team Zealand tuvo que esperar varios meses hasta dar con la fuerza idónea: 20 nudos, o lo que es lo mismo, algo más de 37 kilómetros por hora.

Volando en el desierto Australiano

Con un leve empujón el velero Horonuku, bautizado por Ngāti Whātua Ōrākei y que significa "deslizarse rápidamente por la tierra", comienza a coger velocidad.

"Es una conducción totalmente diferente. Hay muchos tirones y con los cambios de viento apenas podía corregir a tiempo con el volante", asegura Glenn Ahsby.

Honoruku voló hasta los 222,4 kilómetros por hora

A medida que coge velocidad, se observa como la aleta exterior se levanta varias veces del suelo, dificultando al piloto mantener el equilibrio del velero. Pero poco a poco el vehículo de propulsión eólica va quemando etapas y también marcas. Supera ampliamente los 202 kilómetros por hora, el récord a batir y establecido hace tres años, en 2019.

Finalmente la nueva marca oficial queda establecida en 222,4 kilómetros hora. Es lo que presentará el equipo, hay un estricto proceso de verificación que debe llevarse a cabo de acuerdo con el organismo rector internacional FISLY (Federation Internationale de Sand et Land Yachting) para que el nuevo récord mundial de velocidad sea ratificado. Mientras tanto, el trabajo no se detiene. En el Emirates New Team Zealand piensan que Horonuku puede ir aún más rápido.