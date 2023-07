La novia de 'Joesthetics', influencer fallecido a los 30 años, rompe a llorar en un acto en Tailandia

Hace apenas 10 días conocimos la trágica e inesperada muerte del alemán 'Joesthetics', un influencer del fitness que falleció de un aneurisma con tan solo 30 años. Su novia, Nicha, aseguró que Joe murió en sus brazos en la habitación de su casa y hace unas horas acudió a Tailandia para presenciar un acto conmemorativo en memoria de su novio.

El culturista alemán tenía 10 millones de seguidores en Instagram y era una referencia de las redes sociales. Jo Lindner compartía en su perfil de Instagram consejos para estar en forma: entrenar, dietas, diferentes ejercicios...

Murió tras sufrir una aneurisma

Fue el pasado 1 de julio cuando sufrió una aneurisma, ensanchamiento anormal de una parte de una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo, y murió en su casa y en brazos de su novia Nicha.

Varios días después, concretamente este pasado lunes, se celebró un acto conmemorativo y en recuerdo de 'Joesthetics' en su gimnasio favorito, el 'Muscle Factory' en Pattaya, al este de Tailandia. Ahí se dieron cita miembros del gimnasio, amigos y conocidos del fallecido y por supuesto su novia Nicha, que se derrumbó cuando le tocó pronunciar unas palabras sobre su difunta pareja.

"Tengo el corazón partido"

"No sé qué decir. Tengo el corazón partido. Jo fue el primer hombre que me enseñó a ser fuerte. A veces era duro conmigo porque siempre quería que me pusiera de pie sobre mis propios pies. Quería que me pusiera de pie por mi cuenta", aseguró la también influencer del fitness.

Tras el acto conmemorativo, Nicha subió una publicación a su Instagram en la que aparece ella mirando una foto de Jo rodeado de flores: "Mi corazón por ti siempre será como el girasol, y tu alma estará para siempre conmigo. Duerme bien mi bebé, es hora de descansar".

No le dieron importancia a un dolor en el cuello 3 días antes de morir

Nicha aseguró en la publicación en la que informó de la muerte de su novio que Joe le comentó tres días antes de morir que le dolía el cuello: "No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde", explicaba.

Joe Lindner desaconsejaba el uso de esteroides tras reconocer que él los había utilizado en el pasado, él mismo aseguró que le provocó ginecomastia (aumento de los pechos del hombre).