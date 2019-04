Neymar: "Soy del Barça y por eso elegí quedarme"

Me entiendo muy bien con Messi. Jugar con él es muy fácil y es lo mejor que he visto jugar nunca

El jugador brasileño del FC Barcelona Neymar ha asegurado que aunque ha tenido ofertas de otros equipos durante el verano, entre otras la del París Saint-Germain, ha decidido quedarse en el club porque él "es del Barça" y "no consigue verse fuera" del equipo en estos momentos.

"No me gusta hablar de las cifras. Tuvimos conversaciones con equipos, no solo con el Paris Saint Germain y decidí quedarme. Elegí el Barcelona porque me siento en casa y soy muy feliz con mis compañeros y con mi vida aquí. Soy del Barça y por eso elegí quedarme y no consigo verme fuera del Barcelona", explicó en el acto de patrocinio global entre el FC Barcelona y Gillette.

Por otro lado destacó que no siempre es el mejor quien gana el Balón de Oro. "Espero estar entre los tres otra vez. Es difícil decir quién es el favorito pero para mí Messi es el mejor. Cristiano ha ganado dos títulos importantes y eso es una cosa que pesa mucho. A veces el mejor no gana el Balón de Oro porque sino siempre lo ganaría Messi", matizó.

"Me entiendo muy bien con Messi. Jugar con él es muy fácil y es lo mejor que he visto jugar nunca. Cuando se juega con una persona así es todo muy sencillo. El sabe cuando puede dejarme chutar una falta y nos entendemos muy bien y nos ayudamos, con Suárez también", indicó sobre la buena relación dentro del terreno de juego del tridente blaugrana.

Neymar añadió que tener "al mejor jugador del mundo" es un valor añadido para ganarlo todo. "Tenemos el mejor jugador, y cuando eso pasa el equipo es bueno. El pasado año no conseguimos la 'Champions' pero fue una gran temporada al lograr los otros títulos. Tenemos que empezar de nuevo y tener ambición para conseguir todos los títulos, que estoy seguro que van a llegar", concretó.

Muy feliz

"Estoy muy feliz por los Juegos Olímpicos y ahora con el club. Creo que estuvimos mal durante algunos años pero siempre tenemos jugadores de mucha calidad. Buscamos nuestra mejor identidad y mejor juego. Brasil es Brasil, y siempre tendrá jugadores de calidad. Si estamos bien entrenados podemos conseguir buenos resultados porque tenemos un gran equipo y entrenador", apuntó sobre la reciente evolución su selección, actual campeona de los Juegos Olímpicos de Río.

La anécdota llegó cuando aseguró que "cambiaría muchas reglas" del fútbol. "Me gustaría que se pudiesen hacer más tipos de celebraciones sin que sean sancionadas con tarjeta amarilla", concluyó sobre uno de los cambios que haría si pudiese en las normas del fútbol actual.