Nauzet Trujillo, el luchador canario de Muay Thai que regenta una peluquería en Tenerife

A los 18 años Nauzet iba por mal camino. Había dejado el colegio, y se pasaba los días en la calle. Descubrió el Muay Thai y se enganchó. Algo que no gustó demasiado a su familia: "Al principio no lo vieron con buenos ojos. Creían que los deportes de contacto eran cosa de delincuentes y de mala gente," explica Nauzet: "Pero ahora, al ver lo que he conseguido en el ring y el tipo de persona en la que me he convertido están muy orgullosos".

Una disciplina espartana

Nauzet atiende a Antena 3 Deportes en el gimnasio tinerfeño en el que entrena todos los días. Si hubiese un campeonato del mundo en disciplina, el luchador sería medalla de oro. Así lo cree al menos su entrenador: "Es un ejemplo en cualquier deporte. Los luchadores el día después del combate ya no vuelven a entrenar hasta pasadas 2 o 3 semanas. Nauzet no. No perdona un día, está siempre entrenando."

Y es ese compromiso el que le ha catapultado al octavo puesto del ranking mundial de Muay Thai.

El Muay Thai es su pasión y la peluquería su medio de vida

A pesar de sus éxitos, la lucha profesional no es suficiente para costear su ritmo de vida. Así que durante la pandemia, se sacó el título de peluquero y ha abierto su propia peluquería. Apenas le quedan horas en el día pero puede seguir dedicándose a lo que ama. "Tengo que combinar ambas cosas porque la lucha profesional ahora mismo no me da para vivir." Pero a medida que aumente su ranking, también lo hará su caché a la hora de meterse en el ring. Y Nauzet avisa: "Tengo muchas ganas, estoy muy en forma y creo que estoy ahora mismo en mi mejor momento".

Tailandia, la meca del Muay Thai

Su sueño sigue siendo triunfar en la liga mundial, y más específicamente en la meca del Muay Thai. Por eso el mes que viene volará hacia Tailandia para intentar meterse en el olimpo de la lucha