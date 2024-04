Muere Elena Karpushenko, mítica entrenadora de gimnasia rítmica, a los 62 años

El mundo de la gimnasia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Elena Karpushenko, una de las mejores entrenadoras de la historia de este deporte, a los 62 años. Todavía se desconocen las causas de su muerte, confirmada por las gimnastas Maria Pobedushkina y Yana Kudryavtseva, dos de sus pupilas, en sus redes sociales.

"Hoy falleció una persona maravillosa, mi entrenadora Karpushenko Elena Lvovna. ¡Ella fue un gran ejemplo para todos! Estaba increíblemente agradecida de ser su pupila. Ella me enseñó a no rendirme y a ser fuerte, que después de una franja negra siempre habrá una franja blanca, que debemos ir hacia nuestras metas. Justo ayer hablé contigo, y hoy te has ido. Eras un entrenador, y lo más importante una mujer con mayúsculas. Fuiste un ejemplo para todos", apuntaba Maria Pobedushkina en su cuenta de Instagram.

"Todavía es difícil de creer, como si no fuera verdad y ahora entrarás al pasillo y dirás: 'Masha, mira lo que se me ocurrió, pero...' Te quiero mucho y te extrañaré. No fuiste solo una entrenadora para mí, sino una madre. Por siempre en nuestros corazones, lloramos y lloramos", indica la gimnasta rusa.

"No hay palabras... Por siempre en mi corazón"

Elena Karpushenko, nacida en Moscú el 26 de mayo de 1961, moldeó a Yana Kudryavtseva, plata en los Juegos Olímpicos de 2016 y tres veces campeona mundial de gimnasia. La propia Kudryavtseva ha despedido a la que fuera su entrenadora en sus redes sociales.

"No hay palabras... Por siempre en mi corazón", ha escrito la gimnasta rusa junto a una foto con Karpushenko.

También entreno a otras gimnastas como Alina Ermolova y Alexandra Ermakova, ambas capeones de Europa juvenil en 2016 y 2006, o Tatiana Kurbakova, medalla de oro en los JJOO de 2004.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com