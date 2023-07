Muere un culturista de 33 años en Indonesia tras caerle una barra en el cuello

Justyn Vicky, culturista indonesio de 33 años, ha fallecido después de que una barra de gimnasio le cayera sobre el cuello y le provocara la muerte instantes más tarde. Sucedió en un centro deportivo en Bali, Indonesia.

El deportista se encontraba haciendo una sentadilla con una barra de 210 kilogramos cuando, de repente, se le resbaló y aterrizó contra su cuello provocándole heridas incompatibles con la vida.

La barra le partió el cuello

Vicky intentó zafarse en el momento pero fue incapaz ya que la barra le partió el cuello y, además, los nervios que se conectan al corazón y los pulmones estaban en una posición crítica, según una información del periódico 'The Sun'.

Varias personas fueron testigos de lo sucedido y avisaron a los servicios de emergencia, que se presentaron de inmediato en el gimnasio y le trasladaron de inmediato al hospital para someterle a una intervención quirúrgica de urgencia que no fue suficiente para salvarle la vida, terminó muriendo en la sala de operaciones.

"El impacto de una barra de acero de 210 kilos sobre la zona cervical..."

El deportista de 33 años era entrenador personal pero el peso de la barra (más de 200kg) en una zona tan delicada como el cuello fue demasiado para Vicky. "A pesar de que la musculatura de la parte posterior del cuello de un culturista está muy desarrollada, un impacto de una barra de acero de 210 kilos sobre la zona cervical puede causar graves problemas en el ámbito traumatológico y neurológico, una tetraplejía o, como en este caso, la muerte," explica Luis Felipe Lázaro Aragón, fisioterapeuta especialista en fisioterapia traumatológica y neurológica.

El adiós del gimnasio en el que entrenaba

Justyn Vicky era un conocido culturista de su país con más de 31.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram. "Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, a las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones", dice el comunicado de 'The Paradise Bali', el gimnasio en el que solía entrenar Justyn Vicky.