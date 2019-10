Muere Marieke Vervoort, campeona paralímica, tras recibir la eutanasia

La campeona paralímpica Marieke Vervoort murió este martes a los 40 años tras someterse a la eutanasia, legal en su Bélgica natal.

Vervoort, quien ganó el oro y la plata en los 100 y 200 metros de los Juegos de Londres 2012, y el bronce y la plata en el 100 y el 400 de Río 2016, había firmado en 2008 los documentos que algún día permitirían a un médico terminar con su vida a través de la eutanasia.

Este martes, el Ayuntamiento de su localidad natal, Diest, comunicaba su fallecimiento a los 40 años de edad tras abandonar el tratamiento que recibía en un hospital y someterse a una eutanasia.

Una enfermedad que la postró en una silla de ruedas

A los 14 años, Vervoort recibió el terrible diagnóstico que le postró en una silla de ruedas. Una enfermedad muscular degenerativa incurable cambió su vida, pero no doblegó su carácter.

Vervoort alcanzó el éxito en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Cuatro medallas entre las dos citas, que no impidieron cambiar su decisión.

Meses antes de acudir a Río se hizo pública la noticia de que Vervoort había decidido someterse a la eutanasia tras la competición en Brasil.

"Nunca tuve esos sentimientos, pero no puedo más. No quiero sufrir más. No soporto tanto dolor. Es muy difícil para mí, cada día me deprimo más y más", así se sinceraba Vervoort en 2016.

Finalmente, la atleta paralímpica belga decidía este martes poner fin a su vida a los 40 años.