Muere el boxeador Keyving Hernández una semana después de salir del hospital

Keyving Magdiel Hernández González, boxeador nicaragüense de 32 años, ha muerto una semana después de salir del hospital en el que estuvo ingresado tras ser noqueado hace casi 3 meses en el que era su debut profesional.

Salió noqueado en su debut profesional

El pasado 25 de marzo disputó su primer y último combate como boxeador ante la joven promesa Bryan Mercado, que también debutaba y que se llevó la victoria con comodidad en el segundo asalto.

A los días empezó a sentir una fuerte jaqueca

Hernández, según informa su familia, acudió a su ciudad de origen lleno de tristeza tras perder el combate y con una jaqueca que no cesaba. El dolor de cabeza se hizo más intenso, por lo que fue internado en un centro de salud de su comunidad casi un mes después de haber sido noqueado.

Despertó tras 22 días en coma

Más tarde fue trasladado al hospital de Managua, lugar en el que permaneció 22 días en coma para terminar despertando, eso sí, habiendo perdido ya muchas facultades. Su familia tuvo problemas económicos para afrontar los cuidados y lanzaron un SOS para poder cubrir el costo de las operaciones.

"Después de la operación, su cerebro se inflamó un poco, partes de su cuerpo dejaron de funcionar correctamente y para que él pudiera respirar le realizaron una traqueotomía en un intento siempre de salvarle la vida", explicó Félix Alvarado, organizador de la velada y excampeón del mundo.

Problemas tras salir del hospital

Tras salir del hospital siguió teniendo problemas a la hora de respirar y volvió a ser trasladado a otro hospital: "Le volvieron a internar y le detectaron una neumonía, la cual no le permitía respirar. Eso hacía que no le llegara suficiente oxígeno y él, con su traqueotomía, no pudo aguantar y en horas de la madrugada del día de hoy falleció a causa de un paro respiratorio", sentenció Alvarado.

Otras muertes en el mundo del boxeo

Este trágico episodio ha golpeado al pueblo nicaragüense, que ya sufrió hace años la pérdida de otro joven púgil, David 'el Terry' Acevedo, también de 23 años, fallecido en un hospital el 21 de noviembre de 2015. Además, hace poco menos de un mes se conoció la muerte de otro boxeador: Kenneth Egano. El evento fue organizado por la leyenda del boxeo, Manny Pacquiao, y terminó en una auténtica tragedia. El boxeador filipino Kenneth Egano, de tan solo 22 años de edad, falleció tras entrar en coma el mismo día del combate.