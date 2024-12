Verstappen explota contra George Russell: "No le soporto, que se vaya a la mierda"

Max Verstappen se desmelenó en la pista y fuera de ella. El reciente tetracampeón del mundo de Fórmula 1 se llevó en Catar la novena victoria de la temporada, pero también aprovechó para 'poner' en su sitio a George Russell, que salió en la pole y solo pudo ser cuarto.

Y es que al neerlandés no le gustó nada la forma de actuar de Russell el sábado al 'presionar' por activa y por pasiva a los comisarios de que sancionaran a Max por una conducción "innecesariamente lenta" (Verstappen se llevó la pole y George fue segundo). Efectivamente se salió con la suya y la FIA sancionó al piloto de Red Bull con un puesto en parrilla (perdió la pole en detrimento del de Mercedes).

"Russell se convierte en una persona completamente diferente fuera de las cámaras. No le soporto, que se vaya a la mierda"

"¿Hablar con Russell por lo de ayer? No, no por ahora. De hecho, ¿sabéis qué? Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto... Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él", exclamó Verstappen al ser preguntado por la polémica.

Y la cosa no se quedó ahí, en la conferencia de prensa con la Fórmula 1 admitió que "nunca vi a alguien perjudicar a otro de forma tan dura", dijo sobre la presión de Russell y su equipo a los comisarios. Pese a que finalmente George se hizo con la pole no pudo refrendar la posición, ni el podio, en una carrera aciaga para su escudería (Russell 4º y Hamilton 12º).

Leclerc y Piastri acompañaron a Verstappen en el podio del GP de Catar, una carrera apasionante con varios Safety Car y cinco abandonos en la que Fernando Alonso también pescó buenos puntos para el equipo (7º, su mejor resultado desde el GP de Azerbaiyán).

"Estábamos soñando con hacer un noveno, un décimo"

"Contento porque creo que hemos hecho un buen fin de semana. Hemos tenido alguna dificultad, pero como la tienen todos. Hemos aprovechado las ocasiones que nos han dado... En ese lío hemos pescado buenos puntos. Un gran resultado, la verdad es que desde Singapur no cogíamos puntos, estábamos soñando con hacer un noveno, un décimo, cuando los cuatro grandes acaban, y sin embargo hemos conseguido un séptimo en una carrera que se ha presentado la oportunidad, hemos tenido algún abandono, algún safety car, la penalización de Norris, todo esto siempre abre oportunidades, y estábamos ahí para cogerlas; estoy contento por el equipo", explicó tras la carrera. Peor suerte volvió a correr su compañero de equipo Lance Stroll, que abandonó y que enlaza 10 carreras seguidas sin puntuar, la segunda peor racha de la parrilla tras la de Bottas

