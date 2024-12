Fernando Alonso, séptimo en el GP de Qatar: "En el lío hemos pescado buenos puntos"

Max Verstappen ofreció una nueva lección de pilotaje en el trazado de Losail para firmar la novena victoria de la temporada y la 63ª de su carrera. El tetracampeón del mundo fue el más listo en la accidentada salida del GP de Qatar y se puso primero para comenzar a construir una nueva victoria del que a día de hoy es el mejor piloto del mundo sin discusión. Ya solo Lewis Hamilton (105 victorias) y Michael Schumacher (91) superan al neerlandés en número de triunfos en la categoría reina del automovilismo.

El GP de Qatar estuvo plagado de accidentes, pinchazos (entre ellos el de Sainz), investigaciones, penalizaciones y tres entradas a pista del coche de seguridad. Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron sexto y séptimo, respectivamente; mientras que Fanco Colapinto (Williams) -en la primera vuelta- y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en el cuadragésimo de los 57 giros tuvieron que abandonar.

Fernando Alonso, una carrera más, sacó petróleo con un monoplaza que está muy lejos de los mejores de la parilla, pero el asturiano sigue siendo el más listo de la clase.

"Contento porque creo que hemos hecho un buen fin de smena. Hemos tenido alguna dificultad, pero como la tienen todos. Hemos aprovechado las ocasiones que nos han dado... En ese lío hemos pescado buenos puntos. Un gran resultado, la verdad es que desde Singapur no cogíamos puntos, estábamos soñando con hacer un noveno, un décimo, cuando los cuatro grandes acaban, y sin embargo hemos conseguido un séptimo en una carrera que se ha presentado la oportunidad, hemos tenido algún abandono, algún safety car, la penalización de Norris, todo esto siempre abre oportunidades, y estábamos ahí para cogerlas; estoy contento por el equipo", indicó el ovetense.

Alonso no escondió los problemas del AMR24 en la velocidad punta, en especial tras las resalidas.

"Sí, sabemos lo que pasa, yo creo que desde el año pasado, que en las primeras vueltas de carrera o después del safety car, el coche creo que todavía se confunde, piensa que está detrás del safety car, aunque cambies ya los settings, y cuando aceleras o hay bandera verde no tienes la potencia eléctrica, todavía no tienes el deployment, entonces claro, estás en una jauría de coches y tú no tienes los 160 CV de potencia los primeros segundos de la aceleración, y eso te convierte en vulnerable, Creo que sabemos el problema, pensamos que estaba solucionado, pero hoy creo que lo hemos vuelto a tener porque en la primera salida he perdido dos o tres posiciones. Si no es luego por el safety las hubiera perdido y hubiera dado mucha rabia", admitió el bicampeón del mundo.

El asturiano regaló a los aficionados una buena dosis de su magia en una salida de boxes en la que se puso en paralelo con Magnussen para inventarse un adelantamiento increíble.

La resolución de la pugna por el título de constructores, entre McLaren y Ferrari, quedó pospuesta hasta la última carrera, el próximo fin de semana en Abu Dabi.

Carlos Sainz fue sexto en su penúltima carrera con Ferrari, donde sufrió un pinchazo y un safety car que no le ayudaron.

"Hemos perdido mucho tiempo de carrera ahí. Estábamos en una posición buena para conseguir muchos puntos hoy, pero un pinchazo que no me ha dado tiempo a parar. Una vuelta entera con el pinchazo, perdiendo muchos segundos, dañando el coche... Y luego salió el safety car... Así son las carreras, a veces te sonríe la suerte, hoy a nosotros no", indicó el madrileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com