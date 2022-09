Verstappen amarga a Leclerc y a Ferrari en Monza, Sainz roza el podio y Alonso abandona

Ni Ferrari ni Leclerc saben lo que hacer para ganar a Red Bull y a Max Verstappen, hoy era el día idóneo para hacerlo pero ni aun saliendo Charles desde la pole y el neerlandés desde el séptimo puesto han podido cantar victoria los 'tifosi'.

Italia ha sido testigo de lo que es prácticamente la sentencia del Mundial, Ferrari y Leclerc buscaban en su casa una alegría que levantara los ánimos de un equipo que se rindió hace tiempo. Monza siempre es una cita marcada en el calendario para la escudería italiana y hoy todo pintaba bien pero una vez más las cosas no salieron. Red Bull es el mejor equipo y Verstappen el mejor piloto. No hay más.

En una carrera donde adelantar no era tan fácil como se presumía, el líder del Mundial salió 7º y en apenas dos vueltas ya era 3º, una buena estrategia de Red Bull y un ritmo endiablado de Max tiraron por la borda el esfuerzo de Leclerc en qualy y en el comienzo de carrera.

Otro ridículo de la FIA, la carrera acabó con el Safety Car

Ferrari no cantó victoria y tampoco pudo celebrar el más que probable podio de Sainz, el español volvió a protagonizar una excelente remontada desde los puestos finales hasta el 4º. Un Safety Car provocado por Ricciardo pudo ayudar a Ferrari pero terminó beneficiando a Red Bull, tanto Leclerc como Sainz pararon nada más salió el coche de seguridad, pusieron blandos nuevos para que el monegasco pasara a Verstappen y Sainz entrara en el podio. ¿El problema? La carrera no se reanudó.

Otra vez la FIA volvió a hacer el ridículo con los doblados, a pesar de que a falta de una vuelta la pista estaba limpia y podía correrse, los coches doblados no regresaron a sus puestos naturales y la carrera terminó por detrás del Safety en otro bochorno que recuerda al de Spa del año pasado y al final en Abu Dhabi.

No hay nada peor en Fórmula 1 que terminar detrás del coche de seguridad. Los tifosi, desquiciados, terminaron pitando como si estuvieran en un estadio de fútbol.

Alpine naufraga: abandono de Alonso y Ocon no puntua

Tampoco fue un buen día para Alpine, que ya llevaba muchas carreras sin problemas de fiabilidad, y que, como no, otra vez, afectaron a Alonso. El asturiano marchaba 8º cuando paró a boxes para no volver a salir, Fernando ya avisó a los ingenieros de que algo no iba bien y desde el muro lo negaron, el ritmo del bicampeón era muy lento y cuando entró a boxes su equipo decidió retirarle. Fin a una racha de 11 carreras seguidas puntuando para el español.

Ocon terminó 11º, Alpine se va de vació en un circuito en el que sí era competitivo pero en carrera vuelve a decepcionar. Próxima parada: Singapur, en 3 semanas.