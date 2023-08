Verstappen aguanta la presión de un Alonso, 2º, que vuelve a sonreír en el caos de Zandvoort

Un caos histórico es lo que trajo el GP de Zandvoort, sin duda, una de las carreras más complicadas que se recuerdan tanto para pilotos como para equipos. 72 vueltas que arrancaron a las 15h y terminaron a las 17:30h, por medio, todo lo que puede suceder en una carrera...

Vaya día para los ingenieros, atentos a la estrategia, los neumáticos, las paradas y el radar meteorológico. El GP arrancó con una obra de arte de Fernando adelantando por dentro en las primeras curvas a Albon y Russell. A partir de ahí, solo salió del podio durante una vuelta, cuando Sainz, ya a mitad de carrera, le pasó en un undercut tras una mala parada de Aston Martin. La velocidad y las gomas nuevas del asturiano se cobraron su venganza solo minutos después.

Previamente la lluvia ya había hecho acto de aparición generando máxima confusión en pista. Algunos se mantuvieron, la mayoría entraron para meter intermedios y fuimos testigos de todas las estrategias posibles. La primera llegada de lluvia fue solo un aperitivo para lo que sucedería a 10 vueltas del final, del seco a un chaparrón histórico en solo unos minutos. Alonso y Verstappen, que lideraban la carrera, se mantuvieron fuera y casi lo pagan caro tras parar una vuelta más tarde. Fue Checo, al igual que la mayoría, el que no supo mantener el coche en el trazado cediendo así la posición con el asturiano, Fernando era 2. Poco después un fuerte accidente de Zhou obligó a sacar la bandera roja, quedaban 7 vueltas para el final...

Se iba a reanudar sí o sí pero la espera fue eterna, aunque la afición neerlandesa mal no lo estaba pasando, no dejaron de cantar durante todo el GP, incluso los operarios se unieron a la fiesta durante la bandera roja. Pero llegó el momento de la verdad, 5 vueltas para el final tras las 2 que dio el Safety y con un Alonso 2º que dio todo por poner nervioso al hombre de hielo, al que no le tembló el pulso lo más mínimo.

Cruzó la línea de meta en segundo lugar, 105 de su carrera y séptimo de la temporada, el primero tras una pequeña sequía de resultados. Sainz, por su parte, aguantó una merecidísima quinta posición tras el continuo empuje de Hamilton.