La última de Fernando Alonso: "Verstappen no es tan bueno como yo"

Fernando Alonso ha llegado enérgico, autocrítico y bastante irónico del parón vacacional. El piloto de Aston Martin afronta la segunda parte de la temporada (segundo año en la escudería) con el objetivo de mejorar su rendimiento y especialmente que su equipo consiga acertar con las últimas actualizaciones del AM24. Es noveno en el Mundial -a más del doble de puntos del octavo- y su escudería está en tierra de nadie (5º, a casi 200 puntos de Mercedes y con más del doble que RB, 6º).

"Verstappen no es tan bueno como yo"

No obstante, al dos veces campeón del mundo en 2005 y 2006 le sigue sobrando confianza en sí mismo, tanto que no dudó en bromear sobre quién es el piloto más completo, él mismo o el mismísimo Max Verstappen, líder del Mundial y ganador de los últimos tres títulos.

"Max es bastante bueno en GT también… creo que es bueno en todo. Aunque no tan bueno como yo", aseguró el piloto de 43 años entre risas ante los medio de comunicación.

"En una de mis peores temporadas tengo el doble de puntos que Stroll, no sé cuántos pilotos..."

Y pese a que la temporada 2024 para Aston Martin, y concretamente para Fernando, está siendo tremendamente decepcionante, especialmente tras lo sucedido el año pasado ('Magic' sumó 8 podios), el asturiano sigue siendo el más rápido: "Hay altibajos, no estoy súper contento con mi temporada, aunque estoy mucho más contento de lo que la gente piensa de la temporada de Fernando. No sé qué espera la gente cuando el coche está en la zona media y aun así tengo buenos puntos. Lance está haciendo una megatemporada, pero tuvo problemas específicos el año pasado que ya ha arreglado y en una de mis peores temporadas, según leo en las noticias, tengo el doble de puntos. No sé cuántos pilotos doblan los puntos de su compañero. Estamos cerca, a menos de media décima, yo no estoy del todo cómodo con el coche y eso me hace más lento en algunas carreras", explicó.

¿Las aspiraciones? 9 y 10º

La 'mala' noticia es que no espera un cambio drástico en el rendimiento del monoplaza verde, por lo que las aspiraciones de Fernando y Lance no pueden ser muy diferentes a las del principio de temporada. "Noveno y décimo en cada carrera, eso es por lo que luchamos. Los cuatro equipos 'top' están entre 30 y 40 segundos por delante de nosotros". El objetivo de la escudería es mirar al futuro, a un medio largo plazo con la gran esperanza de que en 2026 puedan luchar por victorias y competir por el Mundial. En 2025 se necesitará una mejora pero las vistas y el trabajo está directamente enfocado a 2026.

Zandvoort, la última oportunidad de Alonso...

Por otra parte, a estas mismas alturas del año pasado y en este circuito, Fernando Alonso disfrutaba de uno de los mejores monoplazas de la parrilla, y eso que el rendimiento del Aston Martin empezaba a ir en picado en la segunda parte de la temporada. Fue aquí donde el español sumó su último mejor resultado en la Fórmula 1, terminó segundo a tan solo 3'7 segundos de Max Verstappen en una carrera loca.

