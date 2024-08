La gran noticia para Fernando Alonso y Aston Martin de cara a 2026

La Fórmula 1, el deporte en el que el largo plazo a veces prima más que el presente o el futuro inmediato, podría darle a Fernando Alonso la última oportunidad de ganar en 2026, el año en el que el reglamento cambia drásticamente y en el que se espera un Aston Martin preparado para luchar por victorias y quién sabe si por el título mundial.

El piloto de 43 años firmó hace meses su renovación con la escudería británica hasta el año 2026 (incluido), y es que en su cabeza estaba ese año porque es en el que todo puede cambiar, tras una primera parte soñada de 2023 (8 podios), llegó un bajón del que Aston Martin sigue sin levantarse (Alonso es noveno en el Mundial y su mejor puesto ha sido un quinto puesto en Arabia Saudí).

Poco que esperar en 2025...

No parece que su monoplaza pueda luchar por nada atractivo en lo que resta de 2024 y posiblemente tampoco el próximo año. Así es la Fórmula 1, los cambios no vienen de la noche a la mañana y todo requiere su tiempo, algo de lo que va careciendo Fernando, que ya tiene 43 primaveras y que si cumple su contrato con Aston seguiría en el Gran Circo hasta los 45. Un 2026 que, eso sí, pinta bastante mejor para la escudería inglesa que la presente y la siguiente de 2025.

"El coche de 2026 se diseñará íntegramente en el nuevo túnel de viento"

"Para un equipo que tiene nuestras aspiraciones es realmente importante darse las herramientas adecuadas para poder pasar a la siguiente fase. Entonces sí, estamos emocionados y no vemos que todo esté listo. El coche de 2026 se diseñará íntegramente en el nuevo túnel de viento a partir de principios del próximo año", aseguró Dan Fallows, Director Técnico de la escudería.

No así el de 2025, en el que no se espera un salto cualitativo del equipo. "Estas nuevas herramientas nos darán mucha más flexibilidad de la que tenemos actualmente. Había muchas cosas que queríamos hacer pero no podíamos hacer precisamente debido a estas limitaciones", sentenció Fallows. Aston Martin sigue su camino paso a paso y con un horizonte a largo plazo centrado en un 2026 que podría devolver la gloria y la esperanza a su piloto estrella, Fernando Alonso, en su hipotético último año en la Fórmula 1. Ayudaría y mucho la llegada de Adrian Newey al equipo, los rumores de su fichaje son sólidos pero de momento no hay nada oficial.

La acción vuelve este fin de semana

Para la recta final de la temporada 2024, Aston buscará seguir afianzándose como el quinto coche y cerrar lo máximo posible la brecha con los cuatro de arriba (Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren), que juegan en otra liga y cuyos pilotos ya han ganado al menos una carrera (7 Verstappen, 2 Hamilton, 1 Russell, 1 Norris, 1 Piastri, 1 Leclerc y 1 Sainz). La acción volverá este fin de semana con el GP de Países Bajos.

Así va el Mundial de 2024

