Toto Wolff: "Hamilton debería haber logrado su octavo mundial, todo el mundo lo sabe"

El increíble y polémico final del Mundial de Fórmula 1 de la temporada pasada aún sigue en la mente de los protagonistas. Max Verstappen se proclamó campeón de forma agónica y cuando Hamilton ya rozaba su octava corona.

La carrera de Abu Dabi fue uno de los finales más dramáticos de la historia de la F1 y Toto Wolff, jefe de Mercedes, lo ha recordado en una entrevista concedida a Squaremile.

"Creo que Hamilton debería haber conseguido un octavo mundial el año pasado, todo el mundo lo sabe", aseguró el máximo responsable de Mercedes.

"Ahora tenemos que hacer un coche que le ponga en situación de ir a por ese octavo título y esa es fundamentalmente mi responsabilidad", explicó Wolff.

Recado de Toto Wolff a Red Bull y Verstappen: "El karma existe"

El jefe de Mercedes no desaprovechó la ocasión para lanzar un dardo a Red Bull y a Max Verstappen por la forma en la que se proclamó campeón el piloto holandés.

"Sigo queriendo ganar, pero quiero ganar de la manera correcta. Tengo unos valores y una mentalidad que quiero defender en el equipo. Puedes tener a alguien que gane pero que no lo haga de la manera correcta, pero eso no va a durar. Y el karma existe. Yo quiero poder mirar atrás y decir: Lo hicimos de la manera correcta y tuvimos éxito", aseguró Toto Wolff.

El jefe de Mercedes también defendió a Lewis Hamilton de algunas críticas que está recibiendo por el bajo rendimiento de esta temporada, en la que no está luchando por las victorias.

"Hamilton es el mejor piloto de todos los tiempos"

"Tengo que protegerle, porque la gente ha empezado a arremeter contra él, lo que no está bien. Es una completa tontería: es el mejor piloto de todos los tiempos. Todo el mundo debe comprender que el coche no está rindiendo, y no que el piloto tenga la culpa", afirmó Wolff.

"El coche está por debajo de la media. George a veces se ha adaptado un poco mejor porque quizá está acostumbrado a conducir coches difíciles en la parte trasera de la parrilla, pero Lewis no tuvo suerte en muchas ocasiones. Pero podría haber conseguido otros dos podios y entonces la historia habría cambiado", indicó el jefe de Mercedes.