La tensión en Alpine no cesa: "Alonso y Ocon nos han defraudado"

A primeros de agosto Fernando Alonso anunció que dejaría Alpine para fichar por Aston Martin, esa decisión supuso un antes y un después en la relación entre piloto y escudería. Además, su lucha interna con Esteban Ocon muestra a la perfección que la situación en la escudería es insostenible.

"Solo quedan dos carreras", dijo el español en el GP de México cuando su motor dijo basta y tuvo que abandonar por sexta vez en la presente temporada. La paciencia de Fernando ha llegado a su fin: "Otra vez solo hay problemas en el coche 14", comentó, haciendo alusión a que el monoplaza de su compañero nunca sufría los percances por los que sí pasaba el suyo.

De puertas para fuera la relación entre Alonso y Ocon siempre parecía buena, tal vez incluso lo fuera, las cámaras les enfocaban y ambos reían (especialmente Ocon), a la hora de hacer algún anuncio, vídeo o declaración parecía que existía la química, sin embargo, en la pista, parecían y parecen rivales que luchan por el campeonato en vez de compañeros que luchan por un objetivo común.

Otra lucha en carrera que termina condenando al equipo

En la carrera al sprint de este sábado en Interlagos volvieron a tirar por la borda el trabajo del equipo, primero Ocon encerrando a Fernando en la curva y después Alonso tocando la parte de detrás del francés, que provocó que él mismo perdiera el alerón, pasara por boxes y que a su vez, el francés sufriera daños en su coche que le fueron mermando durante las 24 vueltas (pasó del 6º al 18º).

Aun así, el bicampeón consiguió adelantar a 4 pilotos (15º) y su compañero cayó al 18º, para desgracia del ovetense, horas después ambos fueron convocados por los comisarios y Alonso recibió una sanción de 5 segundos y 2 puntos de superlicencia por el accidente con Ocon, ¿Resultado final? Fernando saldrá 18º y Ocon 17º cuando en la sprint partieron 6º y 7º, la 'minicarrera' del sábado fue una tragedia, ni sumaron puntos ni saldrán arriba. Hoy se repetirá la historia.

Szafnauer carga conta los pilotos

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, terminó enfadado con ambos pilotos: "Estamos muy decepcionados con el resultado de la clasificación al sprint de este sábado, que nos ha colocado en una peor posición en la parrilla para la carrera principal de mañana. Estamos en una lucha muy reñida y competitiva por el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores; un objetivo por el que más de 1.000 empleados están trabajando y esforzándose incansablemente. Francamente, tanto Esteban como Fernando Alonso deben hacer un mejor trabajo para complementar los fantásticos esfuerzos de todos en el equipo, evitando incidentes en pista y comprometiendo el rendimiento de todo el equipo. En esta ocasión ambos pilotos han defraudado al equipo", explicó el húngaro.

Intercambio de declaraciones entre Alonso y Ocon

Antes, Fernando, primero por radio y luego ante los medios, ironizaba con el toque con su compañero: "Ya me da la risa, es divertido, siempre pasa lo mismo cuando salimos juntos, él me cierra, este año casi me lleva contra el muro en Jeddah y Hungría, me da pena por el equipo", dijo.

Como era de esperar, la versión de Ocon, que también salió a defenderse, no era la misma: "Estaba por fuera, nos tocamos y a partir de ahí se acabó mi carrera. Sobre lo que dice Fernando, esa es su opinión, la mía es diferente. Yo estaba en la parte delantera, así que el que lucha no soy yo realmente. Lo único en lo que pienso en este momento es en lo desafortunado que es para el equipo", explicó.

Situación insostenible en Alpine

La situación en Alpine es crítica, la relación entre pilotos es mala y ya sabemos que Fernando y Szafnauer nunca se han llevado especialmente bien. Hoy Alonso y Ocon saldrán atrás y su único objetivo será intentar no tocarse y sumar algún punto para el equipo ya que la lucha por el 4º puesto en constructores con Mclaren es el principal objetivo hasta final de temporada (los franceses suman 5 puntos más). Quedan los puntos de hoy y la última carrera en Abu Dabi.

Alpine ha fallado a Fernando (en muchas ocasiones) y el asturiano y el francés han hecho lo propio con el equipo. Insostenible es la palabra que define la relación y la situación por la que pasa Fernando, Ocon y el resto de la escudería. Menos mal que solo quedan dos carreras.