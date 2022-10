Szafnauer carga contra Alonso tras fichar a Gasly: "Es joven, experimentado y rápido, no como Fernando"

Ahora sí, se termina el culebrón. Pierre Gasly será el piloto que sustituirá a Fernando Alonso en Alpine. Hasta ahí todo bien, era el nombre que sonaba con más fuerza y que solo necesitaba de un anuncio oficial. Sin embargo, el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, de paso, ha aprovechado para criticar a Alonso y Piastri.

Pierre Gasly firma por Alpine

"Es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos. Incluso los dos que has mencionado (Alonso y Piastri) antes no reunían esos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Pierre y estamos deseando trabajar con él", explicó Szafnauer.

Unas declaraciones que no vienen a cuento y que además carecen de sentido y fundamento, tanto Alpine como Szafnauer son los principales culpables de que el equipo francés haya tirado por la borda a una primera línea como era Alonso y Piastri y ahora son los que se tienen que conformar con Gasly - Ocon.

El todavía piloto de Alpha Tauri no ha tenido una buena temporada, muy desaparecido en carrera y en clasificación con un monoplaza que obviamente no está a la altura, solo ha sumado 23 puntos y es 13º en el campeonato mundial de pilotos.

Szafnauer y el resquemor hacia Alonso y Piastri

Las palabras del jefe de la escudería francesa denotan resquemor tanto hacia Alonso como a Piastri, el primero abandonará el equipo al no sentirse valorado (quería más años de contrato) y el segundo directamente estaba negociando con McLaren mientras que Alpine pensaba que le tenía atado, Piastri era una promesa y demostrará de lo que es capaz la próxima temporada (sustituye a Ricciardo).

En el caso de Fernando Alonso las cosas están muy claras, busca en Aston Martin un equipo al alza que dará un gran salto de calidad y que espera que esté a la altura de su pilotaje. Gasly, según Szafnauer es "joven, experimentado y rápido", y tiene razón en que Fernando no cumple todos los requisitos, tiene 41 años por los 26 de Pierre, pero amigos, cuando se pone el mono aparenta los mismos o menos que el francés. Alpine y Szafnauer han fracasado y ya no tienen manera de enmendarlo.