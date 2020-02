Schmidt Peterson: "Los aficionados a las carreras de IndyCar se merecen y necesitan ver a Fernando Alonso"

La participación de Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis sigue en el aire. Después de que Honda vetará el acuerdo al que habían llegado Andretti Autosport y el bicampeón del mundo de F1 para correr en el mítico óvalo, la situación de Alonso respecto a una nueva participación en la meca del automovilismo en Estados Unidos es una incógnita.

El último en arrojar algo de luz ha sido Schmidt Peterson, copropietario de Arrow McLaren SP-Chevrolet, que ha asegurado que no han tomado "ninguna decisión sobre nuestro tercer coche para la Indy 500".

"Nos hemos centrado en ayudar a nuestros dos jóvenes pilotos [Patricio O’Ward y Oliver Askew] a explotar al máximo su potencial esta temporada. No hemos tomado ninguna decisión sobre nuestro tercer coche para la Indy 500, pero no esperábamos que Alonso estuviera disponible. Es genial para Chevrolet si Fernando tiene que correr en Indy con su motor, pero igualmente podría decidir no competir esta vez si no hay un buen asiento disponible", ha indicado Peterson en una entrevista a Motorsport.com

"La verdad es que es un talento increíble y creo que más que nada, los aficionados a las carreras de IndyCar se merecen y necesitan ver a Fernando Alonso en la Indy 500. Quiero decir, yo como aficionado también quiero verlo, y ya demostró en 2017 que claramente puede ganar la carrera si se le da el equipo adecuado", apuntó Schmidt Peterson.