Renault presenta el R.S.19, un monoplaza con llamativas novedades aerodinámicas

La escudería Renault presentó este martes su nuevo monoplaza, el Renault R.S.19, para la temporada 2019, con el que correrán Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg. Renault, que promete un año "interesante" dentro y fuera de las pistas, desveló su nuevo coche, en el que predominarán el amarillo y el negro como colores principales, al igual que la campaña pasada.

El nuevo bólido, mostrado este martes en Enstone (Reino Unido), trae novedades en la aerodinámica, para ajustarse al reglamento de este año.

Ladies and Gentlemen. Mesdames et messieurs. The Renault R.S.19.

