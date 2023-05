Puro Fernando Alonso, así fue su mensaje por radio tras clasificar 2º: "No estéis decepcionados..."

La Fórmula 1 se vive y se disfruta mucho más cuando Fernando Alonso pelea por todo. Esta temporada está siendo fiel prueba de ello, el bicampeón del mundo tiene entre sus manos mágicas un coche que hoy ha competido de tú a tú con Max Verstappen como nadie ha hecho en este año excepto su compañero de equipo, Checo Pérez.

Quitando a Pérez, nadie ha hecho sufrir más a Max

Ni Leclerc, ni Sainz, ni Hamilton, ni Russell... Nadie ha hecho sufrir más al neerlandés que el 'Nano'. La clasificación del GP de Mónaco se ha saldado con una brutal pole de Max por solo 87 milésimas respecto a Fernando Alonso, que a falta de segundos tenía una primera posición que no se daba desde el GP de Alemania 2012. Un último sector absolutamente estratosférico del piloto de Red Bull relegó al español a la segunda posición, ambos saldrán mañana (15h en la web de Antena 3 Deportes) en primera línea y bien pegaditos entre las estrechas y peligrosas calles de Mónaco.

La oportunidad para la 33 era esta, y sigue siéndola... Tal vez esté un poco más difícil porque Verstappen saliendo desde la pole no es sinónimo de nada bueno para el resto de pilotos que optan a la victoria. Y es que Alonso solo tiene al neerlandés delante pero es que Max es el mejor piloto a los mandos del mejor coche y en el mejor momento de su carrera.

No obstante, cualquier aficionado de Fernando hubiera firmado esto y él lo sabe por eso nada más terminar la qualy mandó un espectacular mensaje por radio a su equipo que define perfectamente lo que es el piloto ovetense.

El brutal mensaje por radio de Alonso tras clasificar 2º

"No puedo ir más rápido, sea cual sea la posición final, esto es lo máximo que tenemos", empezó diciendo el asturiano por radio tras oficializarse su segunda posición en Mónaco. Su ingeniero le contestó enseguida con un tono que evidenciaba una cierta decepción al ver a su piloto rozar el podio: "Se acabó tío, está hecho, lo siento pero se te ha escapado por 8 centésimas", a lo que Fernando respondió: "Muy bien chicos, no estéis decepcionados, ¿quién se hubiera imaginado esto hace dos meses?", concluyó el piloto de Aston Martin.

Alonso: "Lo importante mañana es ver la bandera a cuadros"

Tras bajarse del coche habló con la prensa sobre sus sensaciones de cara a la carrera del domingo: "Ha estado muy cerca, pero no quiero estar triste, es una primera línea. Veníamos con preocupación porque el sábado era complicado, pero nos vamos muy contentos. Espero una carrera tranquila, sé que puede haber riesgo de lluvia... Si Max no tiene problemas, que puede tenerlos, una rotura, una estrategia, un pit-stop... Lo importantes es ver la bandera cuadros", explicó el piloto de 41 años.

"Me gusta ver a Fernando ganar, pero me gusta más ganar a mí"

Su gran rival en la carrera, Max Verstappen, tiró de ironía cuando le preguntaron sobre las opciones de que Alonso gane el domingo: "Me gusta ver a Fernando ganar, pero me gusta más ganar a mí...", dijo el neerlandés. Mañana a partir de las 15 en España (web de Antena 3 Deportes) empezaremos a salir de dudas. No se pierdan esta carrera porque después de muchos, muchos años, el piloto de Fórmula 1 más grande de la historia de España puede volver a ganar más de una década después.