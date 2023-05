Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Clasificación de hoy, en directo

Marc Gené (Ferrari) explica a DAZN F1 que los grandes rivales de Sainz y Leclerc son Verstappen y Aston Martin: "Son los favoritos, Stroll ha sido 3º y no me quiero imaginar que hubiera hecho Alonso si no se hubiera encontrado con tráfico". No es muy halagüeño Gené con las opciones de Ferrari en la clasificación.