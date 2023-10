El preocupante mensaje de Fernando Alonso tras quedarse fuera de la Q3 en México

Fernando Alonso reconoció "bastantes complicaciones" también este sábado en el Gran Premio de México, donde no fue una sorpresa que se quedara atrás tras sufrir en cada sesión siendo "un poco lentos".

"El coche está al filo de la navaja siempre de perderlo"

"Ha sido difícil. Hemos ido un poco lentos todas las sesiones así que la crono no ha sido una sorpresa sufrir y quedarnos atrás. Ayer hicimos un trompo en las curvas de alta velocidad, hoy otro. El coche está al filo de la navaja siempre de perderlo", analizó el piloto español de Aston Martin a Dazn.

"Tenemos bastantes complicaciones así que toca sufrir para entenderlo y volver a nuestro mejor nivel que no es el que estamos mostrando ahora", abundó un Alonso que no pasó de la Q2 y que saldrá decimotercero.

Por otro lado, el pilotoespañol recordó que la pasada semana en Austin salió desde el 'pit-lane' y estuvo cerca de terminar octavo: "Será una carrera difícil, sobre todo por el tráfico que encontraremos y es difícil acercarse a los coche de delante porque todos tendremos problemas con las temperaturas. Optimistas siempre. Salimos desde el pit en Austin y llegábamos a los puntos, mañana saliendo el 13 ojalá sea más fácil".

Alonso incluso ha reconocido que no está en su mejor momento: "Este fin de semana parece particularmente difícil para mí. No estaba haciendo un buen trabajo, siempre con el pie cambiado y sin confianza en el coche. No estoy a mi mejor nivel".

Ferrari copa la primera línea

Charles Leclerc volvió a arrebatar la pole al neerlandés Max Verstappen, como ya hizo en Austin, y demostró que, a pesar de la magnífica temporada del tricampeón del mundo, Ferrari quiere plantarle la cara en el de México. El monegasco tendrá como escudero su compañero en Ferrari, el español Carlos Sainz, que terminó segundo.

Leclerc firmó su vigésima segunda pole en la categoría reina -la cuarta del año- al dominar este viernes la sesión de clasificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.304 metros del circuito mexicano, el tercero más corto y el más elevado del Mundial, en 1 minuto, 17 segundos y 166 milésimas, 67 menos que Sainz y 97 menos que 'Mad Max'.

'Días muy extraños' para Sainz

"Fue muy extraño el comportamiento del auto en la segunda vuelta, padecimos con el agarre y la parte trasera, pero esperamos estar listos para mañana", aseveró el piloto que ocupa el quinto lugar en el Mundial con 171 puntos.

Sainz hizo referencia a los problemas que ha tenido desde el jueves pasado, cuando lidió con un malestar estomacal, hasta el viernes, en las prácticas libres realizadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

"Han sido días muy extraños, pero todo el fin de semana he luchado para colocar una vuelta rápida. De repente logré ponerme primero por delante de Charles, estaba muy cerca de ser primero, aunque al final fui medio segundo más lento en la segunda vuelta, estamos bien con eso", señaló.