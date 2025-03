La predicción de Fernando Alonso para el Mundial 2025 de F1

Fernando Alonso solía comentar que en la pretemporada ya hay 19 pilotos que saben que no serán campeones. Sin embargo, no parece el caso de 2025, visto lo visto en los test de pretemporada en Baréin: "El año pasado Max (Verstappen) tuvo mucha ventaja en los test, pero este año creo que McLaren la tiene, aunque realmente no he seguido los test. Estará muy abierto hasta el final".

"Tendremos mejoras en el coche y si una de esas revive al coche, de repente puedes luchar por cosas mucho mejores"

Cree el ovetense que la clave este año estará en la evolución de los monoplazas: "Si aciertas con un paquete de mejoras, cambia tu temporada. Tendremos mejoras en el coche y si una de esas revive al coche, de repente puedes luchar por cosas mucho mejores. No deberíamos dar por hecho el orden de la parrilla en las primeras carreras".

Alonso desgranó los ejemplos recientes de escuderías que lograron grandes avances a lo largo de la temporada: "McLaren es el caso más claro en 2023, pero también Mercedes en 2024. O Alpine, que fueron doblados en las primeras carreras de la temporada pasada y luego eran el cuarto o quinto coche más rápido, incluso logrando un doble podio en Interlagos".

Mercedes, Ferrari y Aston Martin, tapados

Con la incertidumbre en torno al nuevo reglamento de 2026, la F1 de 2025 se presenta como una temporada en la que la evolución será decisiva. La hegemonía de Red Bull, la evolución de McLaren y la incógnita sobre el verdadero potencial de Mercedes, Ferrari y Aston Martin hacen prever un campeonato apretado. El Mundial arranca este fin de semana con el GP de Australia.

