Pillan a Carlos Sainz insultando a Pedro Sánchez: "Nuestro presidente es gilipollas"

Un vídeo está recorriendo como la pólvora las redes sociales a lo largo de este miércoles. En él se puede ver a Carlos Sainz Sr, Nani Roma y varios pilotos hablando antes de comenzar supuestamente la edición del Rally Dakar 2024, que ahora mismo ya marcha por la quinta etapa.

Una breve charla sobre la situación en Cataluña

Los usuarios se han hecho eco del vídeo, publicado en TikTok por @carburandotv, en el que se ve y escucha una conversación que mantienen los pilotos sobre la situación actual en España, concretamente en Cataluña, que ha vuelto a ser noticia por la Ley de Amnistía aprobada por Pedro Sánchez junto a fuerzas progresistas e independentistas.

"Nuestro presidente gili......"

No obstante, hay gran parte de la conversación que no se entiende bien pero sí se puede escuchar perfectamente la parte final en la que Carlos Sainz insulta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Our president is an asshole" ("nuestro presidente es gilipollas"). Obviamente, el español seguramente no sabía que había una cámara grabando.

En el corrillo de pilotos, uno de los hermanos Benavides, pilotos argentinos que participaron en la improvisada conversación, se refiere a la situación en Cataluña como más "calmada" (o relajada), a lo que contesta el tres veces ganador del Dakar con la ya polémica frase: "Nuestro presidente gilipollas es gilipollas".

Al parecer, el origen de la conversación tuvo lugar tras un comentario de Nani Roma, que en tono jocoso bromeó sobre la posibilidad de colocar una estelada en su coche, a lo que el madrileño contesta tajantemente con un "ni hablar".

Sainz, 3º en la general a más de 11 minutos del líder

En cuanto a lo puramente deportivo, esta edición se le ha ido complicando cada día más al propio Sainz, hoy mismo, en la etapa 5, ha vuelto a ceder varios minutos y ya está a más de 11 minutos del líder. Así va el top 3 de la general a falta de la etapa reina de mañana y el resto del Dakar...