Al-Attiyah se lleva la etapa 5 del Dakar y Sainz vuelve a perder tiempo: ya está a 11:31 del líder

Parece que este tampoco será el Rally Dakar de Carlos Sainz. El español ha vuelto a dejarse un tiempo de oro en la quinta etapa de la conocida prueba que este miércoles se ha llevado Al-Attiyah, el piloto qatarí, campeón de las dos últimas ediciones, también ha ascendido en la clasificación general superando al español y colocándose a prácticamente 9 minutos del líder Al Rajhi.

La misma diferencia que se dejó en meta Sainz con Al-Attiyah, ahora segundo en la general, y siete ante Al Rajhi, que sigue líder de la clasificación.

Sin duda fue una mala etapa para el equipo Audi ya que el compañero del piloto español, Peterhansel, cruzó la línea de meta por detrás de Carlos, concretamente 14 segundos después, a 9:16 del líder.

El que sufrió más problemas aún fue el francés Sebastian Loeb, que recibió una sanción de quince minutos por saltarse un punto de paso que se han sumado a su tiempo final en meta para perder ya cualquier opción posible de victoria, sin embargo, el galo ha asegurado tras la etapa que lo ha hecho a propósito: "Etapa limpia, queríamos perder tiempo para tener mejor posición para la de mañana".

Crono de 48 horas, dormir en el desierto...

Y es que mañana jueves se viene una de las etapas más duras e increíbles en la historia de la prueba. Sin duda la etapa reina de esta edición, una crono de 48 horas en las que motos y coches tendrán recorridos diferentes, estos últimos abarcarán casi 600 kilómetros por la zona más inhóspita del desierto de Rub al-Jali árabe.

Un no parar que obligará a los pilotos a hacer noche en pleno desierto, incomunicados y con una ración de comida al puro estilo militar en una jornada que terminará siendo decisiva en el devenir de la competición. Es más, algunos pilotos aseguraron que no querían ser los primeros en comenzar la etapa por el desconocimiento de esta, lo hará así Al-Attiyah, el campeón de la jornada de hoy que no le teme a nada (5 veces campeón en coches). Todavía no sabemos en qué posición lo hará Carlos Sainz, de momento en la octava provisional.

