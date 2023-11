Pedro Acosta: "Mi pasión por las motos me viene gracias a mi padre"

Pedro Acosta ha conseguido una nueva hazaña para el motociclismo español, nada más y nada menos que el título número 58 para nuestro país. El ya bicampeón del mundo (reciente ganador de Moto 2) ha recordado sus inicios en Antena 3 Deportes, una entrevista en la que revela como nació el mote del "Tiburón de Mazarrón", un nombre que apodó su padre, de dónde le viene su pasión por las motos.

"Al principio no me gustaba las motos, pero, mi padre me regaló una moto china y me apuntó a una escuela y desde ese día no me bajado de ella", cuenta entre risas Pedro Acosta.

De orígenes humildes, Acosta es consciente de la labor que han hecho su familia para hacerle llegar hasta donde está ahora.

Trayectoria profesional

Ha subido al podio en 14 carreras de las 18 disputadas hasta el momento, 7 de ellas en el máximo escalón. Números que el murciano quiere seguir ampliando, "en MotoGP buscaré dar mi mejor versión e intentaré luchar para estar lo más arriba posible".

Aterriza en MotoGP con el legado de Marc Márquez sobre sus hombros, aunque el piloto de Mazarrón huye de comparativos y se quiere centrar en ser el mejor Pedro Acosta del momento, aunque reconoce que le encantaría ganar un mundial en la máxima competición del motociclismo.

Manda un guiño a Antena 3

El piloto de KTM manda un saludo amistoso a los espectadores de Antena 3 y desea que se diviertan con sus carreras la próxima temporada en MotoGP.

En el vídeo que ilustra esta noticia puedes disfrutar de los mejores momentos de la entrevista con Pedro Acosta.