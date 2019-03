La mujer de la patada de Rossi: "No acepto la disculpa, voy a denunciarlo"

La señora que recibió la patada de Valentino Rossi en el paddock del circuito Ricardo Tormo de Cheste se llama Ana Cabanillas Vázquez y es de El Puerto de Santa María (Cádiz). La mujer está indignada por lo sucedido y planea denunciar al nueve veces campeón del mundo.

Cabanillas contó en una radio los detalles del incidente producido el sábado por la tarde: "Estaba haciéndome unas fotos con unas amigas en el paddock, y no sé de dónde vino, pero noté como un golpe y un empujón, y cuando miré, vi que era Valentino Rossi", contó.

"Me hizo daño, aunque al principio pensé que había sido sin querer, que se le habría ido un poco la moto. Pero al ver los vídeos, me he dado cuenta de que ha sido un codazo y una patada a propósito", añadió la Cabanillas.

"Tengo un pequeño moratón en la pierna, aunque no mucho, pero pienso denunciar. Si no hubiera sido intencionado, no denunciaría, pero lo ha hecho con mala leche. Esto sucedió ayer por la tarde. Aunque haya pedido perdón, no acepto sus disculpas. Quizá lo denuncie mañana", apunta la gaditana.

Seguidora de Márquez

"Me he dado cuenta de que me ha pasado igual que a Márquez. Soy seguidora de Marc y ayer llevaba una camiseta de Repsol... Me enteré de que el vídeo estaba circulando por las redes esta mañana. Voy todos los años a las carreras de motos y jamás me había pasado nada parecido. En otras ocasiones me había hecho incluso fotos con Rossi. Hoy le he dicho a Marc Márquez: 'Ya tenemos algo en común, a mí también me ha dado una patada'", bromeó Cabanillas.