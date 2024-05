Neuer culpa al césped del Bernabéu por su error en el 1-1 de Joselu

Manuel Neuer, capitán del Bayern Múnich, cometió un error en el gol del empate de Joselu Mato tras firmar un sensacional partido que permitió a su equipo verse "en la final". Sin embargo, tras encajar dos tantos en dos minutos, en el 88 y el 90, el guardameta se quedó "sin palabras".

"Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe cómo me siento ahora mismo. Que nos hayan eliminado en la recta final, ganando 0-1 hasta el minuto 88, es muy amargo", dijo Neuer en declaraciones recogidas por la web de la UEFA.

"Tengo que decir que esperaba el balón de otra manera, más hacia mi pecho"

"Habíamos dado un paso hacia Londres, nos veíamos en la final y ahora me he quedado sin palabras", abundó.

El caso es que Neuer cometió un grave error en el minuto 88 que propició el gol de Joselu y el inicio de la remontada del Real Madrid, ha encontrado una excusa para justificar su fallo y la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones.

El internacional alemán se quejó del césped del Santiago Bernabéu: "Tengo que decir que esperaba el balón de otra manera, más hacia mi pecho. Se fue un poco más arriba y no esperaba que hubiera una pequeña topera en el césped", declaró el portero del Bayern tras el partido.

Guardiola tambien se quejó

Pep Guardiolatambién se quejó del césped del Bernabéu hace unas semanas con el Manchester City: "El estadio ha quedado impresionante, ahora solo tienen que cuidar la hierba. Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo", explicó el catalán en la zona mixta.

Esa crítica fue subrayada minutos después en la rueda de prensa por el entrenador catalán, quien recordó que él como jugador siempre recuerda que el verde del estadio del Madrid ha sido "una moqueta, una alfombra".

"No os lo toméis mal, que el presidente no se lo tome mal... La gente de Madrid que no se lo tome mal. El campo es espectacular, es una obra impresionante. El Bernabéu siempre ha tenido un césped increíble, una moqueta, una alfombra, pero hoy no estaba así. Pero seguro que lo arreglarán", indicó Guardiola.

