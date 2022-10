Muere Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull y gran mecenas del deporte en el siglo XXI

El multimillonario austríaco Dietrich Mateschitz, fundador y propietario de la empresa de bebidas energéticas Red Bull y gran mecenas del deporte en el siglo XXI, ha muerto a los 78 años. El empresario basó su expansión comercial en el patrocinio deportivo y alcanzó la gloria en la Fórmula 1.

Red Bull patrocina o es propietario de numerosos equipos deportivos, como las escuderías de F1 Red Bull y Alpha Tauri, y varios clubes de fútbol como el austríaco Red Bull de Salzburgo y el RB Leipzig de la Bundesliga alemana, así como otros clubes en Estados Unidos, Brasil o Ghana.

La empresa de las bebidas energéticas patrocina a numerosos atletas y es un nombre de referencia en eventos de deportes extremos, como moto y bicicross o vuelo acrobático. La revista Forbes estimaba en abril pasado su fortuna en 27.400 millones de euros, con lo que ocupa el puesto 51 en la lista de personas más ricas del mundo que elabora esa publicación.

La F1 llora su muerte

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, lamentó la muerte del propietario de la escudería energética: "Estoy profundamente triste por la noticia. Era un emprendedor visionario increíble y un hombre que ayudó a transformar nuestro deporte y creó la marca Red Bull que es conocida en todo el mundo".

"Sin él, no hubiera estado hoy aquí y no hubiera tenido el éxito que he tenido"

Por su parte, Max Verstappen se enteró de la muerte de Mateschitz justo antes de la clasificación del GP de EE.UU. de Fórmula 1. El neerlandés considera al empresario el responsable de su éxito en el Gran Circo: "Para nosotros ha sido un duro comienzo de la calificación y después no te importa el resultado, lo que ha sucedido hoy, por lo que ha significado para la Fórmula 1, el equipo y para mí… Sin él, no hubiera estado hoy aquí y no hubiera tenido el éxito que he tenido".

El mexicano Checo Pérez, también piloto de Red Bull, señala que intentarán rendirle homenaje con una victoria en Austin: "Es un día muy triste para toda la familia de Red Bull. Mañana vamos a darlo todo por Dietrich y la familia Mateschitz".