Así es la Red Bull Straight Rhythm, la espectacular competición de motocross que se celebra en Huntington Beach

Tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus, el mundo del motocross ha recuperado una de sus pruebas más espectaculares, el Red Bull Straight Rhythm.

A lo largo de una recta de 800 metros, algunos de los mejores pilotos de motocross del mundo se han medido sobre la arena de Huntington Beach, en California. Un circuito de máxima exigencia, plagado de baches y con varios saltos espectaculares.

La Red Bull Straight Rhythm conserva su clásico formato de eliminación al mejor de tres mangas. Carson Brown y Marvin Musquin se llevaron la victoria en las categorías de 125 y 250, respectivamente.

Marvin Musquin sumó su cuarta victoria, un triunfo que le convierte en una auténtica leyenda de esta mítica prueba de motocross, que este año estuvo marcada por la presencia de la lluvia.

"La lluvia lo complicó, pero no perdí ritmo. La clave estuvo en no cometer errores y no fallar en ningún salto", aseguró Marvin Musquin, ganador de la categoría de 250 cc.

"La gente decía que resbalaba mucho, pero no me preocupó en absoluto", apuntaba Carson Brown, el ganador en 125 cc.