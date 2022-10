VÍDEO: La impresionante vuelta de Carlos Sainz en Austin para lograr su tercera pole en F1

Carlos Sainz reconoce que llegaba con plena confianza a la sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, donde se ha hecho con la tercera pole de su carrera en la Fórmula 1. Eso sí, el español de Ferrari cree que Red Bull es "favorito" para ganar la cita del domingo en Austin.

"Hoy también me he levantado diciendo 'hoy me toca, hoy ya tiene que llegar'. Son demasiadas 'qualys' a menos de media décima de Charles (Leclerc) o de Max (Verstappen) todo el rato y siempre viendo donde se me podía escapar. Hoy digo, sin errores y con confianza, y ha salido", ha apuntado en declaraciones a Dazn tras ser el más rápido.

El madrileño asegura que esta pole muestra "el progreso que se está haciendo en la temporada" en el equipo: "No está siendo una temporada fácil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones. Ojalá podamos acabar el año de buena manera".

"Sabía que vendría chicos, lo sabía"

"Ha sido una buena vuelta y ha sido un buen día. Ya desde los Libres 3, durante la 'qualy', ya sabía que iba a tener ritmo para pelear por la pole, no iba a dejar que se me escapase como las últimas", ha expresado el piloto de Ferrari.

Sin embargo, el madrileño considera que la marca energética sigue estando por delante en carrera: "No voy a mentir. Creo que para mañana Red Bull es favorito. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan. Max hace un gran trabajo y su coche esta mejor preparado para la carrera, pero haremos todo lo posible por estar delante mañana y tratar de ganar".

"Nos ha sorprendido Red Bull guardándose dos medias, dos duras y una 'soft' nueva, tienen de todo para mañana. Nosotros estamos un poco más encerrados con una blanda, una media y dos duras, así que igual tienen un poco más de flexibilidad que nosotros", apostilla Sainz.

"Sabía que vendría chicos, lo sabía". Fueron las palabras de Sainz por la radio cuando su equipo le confirmó el resultado. Lo intuía y no falló. Su tiempo, 1:34.356 en la última vuelta, le dio la primera posición.

VÍDEO: Así fue la vuelta de Carlos Sainz

Álex Palou se estrena en la F1

El talentoso piloto madrileño recibió de manos de su compatriota Álex Palou, ganador de la IndyCar 2021, el trofeo por la pole en la decimonovena cita del Mundial de Fórmula 1. España fue protagonista en Austin, donde Palou se estrenó en la categoría reina el viernes con un McLaren.

Sainz logró la tercera pole de su vida hasta ahora con un tiempo de 1:34.356, 65 milésimas mejor que su compañero Charles Leclerc, pero el monegasco tiene una penalización de 10 posiciones en parrilla del domingo por cambios en el motor. Así, a la vera del español en primera línea saldrá Verstappen.

Tercero saldrá el británico Lewis Hamilton (Mercedes), un serio dominador del circuito americano en el pasado y que confía en regalarse un buen final de año. El Mercedes de un George Russell rival también de Sainz en la general saldrá cuarto.

Alonso, 5 puestos de sanción

Por otro lado, Fernando Alonso se mantuvo toda la sesión pegado a los mejores, pero en la Q3 cedió ante el Aston Martin de Lance Stroll y el McLaren de Lando Norris, siendo noveno con el Alpine. Además, el español también tiene sanción de cinco puestos, con lo que tendrá una carrera complicada en Austin.