Max Verstappen lo tiene claro: "Si Fernando Alonso tuviera un Mercedes..."

Max Verstappen elogia a Fernando Alonso en el 'Corriere della Sera': "Yo no dije que Hamilton no tuviera nada de especial. No es cierto, si acaso he argumentado que es muy especial y que es uno de los mejores de la historia. Pero agregué que cada uno de nosotros depende del monoplaza que pilotamos".

Así, el piloto de Red Bull sale al paso del malentendido con sus últimas declaraciones, ya que no quiso hacer más pequeños los seis títulos de Lewis Hamilton ni atribuirlos solo al poderío de Mercedes.

Cree que Fernando habría ganado el título con las 'flechas plateadas': "Si Alonso hubiera estado en un Mercedes, habría ganado el campeonato. La suerte cuenta: te unes a un equipo y se vuelve dominante. O vas a un equipo en el momento equivocado y no puedes ganar; pero no significa que no seas digno", dice.

Preguntado sobre si ha hecho las paces con Lewis Hamilton tras sus últimos enfrentamientos en pista: "Nunca me peleé. Hablamos el uno con el otro, lo respeto. Estamos comprometidos a resolver los problemas entre nosotros, lejos de los oídos indiscretos".

"Siempre está en modo ataque"

El propio Alonso, preguntado en Argentina sobre su piloto favorito, no dudó: "Es difícil quedarte con alguien en concreto, pero yo diría que ahora mismo es Max Verstappen. Es un piloto al que me gusta seguir. Este año que he seguido las carreras por televisión me gusta verle porque siempre está en modo ataque. Si ves que va tercero y llega al segundo, sabes que no se va a quedar ahí. Sabes que lo va intentar en algún momento y eso para el espectador es algo emocionante".