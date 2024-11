Marc Márquez: "Prefiero que gane mi hermano el Mundial a ganarlo yo"

La temporada 2025 de MotoGP ya se ha puesto en marcha con los primeros test. En ellos Marc Márquez ha podido probar el prototipo de la que será su moto de cara a la próxima temporada: "Hemos probado la moto y tanto 'Pecco' como yo coincidimos en lo mismo. Mismas ventajas y mismos contras", aseguraba el ocho veces campeón del mundo en la rueda de prensa.

En Antena 3 Deportes hemos podido hablar con él y hacerle un test de preguntas rápidas. Preguntas que no suelen ser habituales en las entrevistas o ruedas de prensa de los deportistas. Por ejemplo: ¿Sabéis si Márquez es más de dulce o de salado? ¿Si prefiere playa o montaña? Esa respuesta ya la conocemos porque el número 93 nos las ha respondido: "Dulce" para su gusto y "playa" antes que el monte.

El catalán también ha asegurado que su lugar favorito para perderse y desconectar es su casa y que el tiempo libre que tiene se lo dedica a sí mismo: "A pensar qué voy a hacer el día de mañana". Moviéndonos entre sus gustos, ha desvelado que el grupo que no falla en sus Playlist es Estopa y que su plato favorito son "los macarrones de mamá, que nunca fallan".

Al tener que cuidarse físicamente como todos los deportistas de élite, no la beberá a diario, pero "la cerveza" nunca falta cuando hay que celebrar un título. En todas las celebraciones, por supuesto, no puede faltar buena música ni canciones tan míticas como 'We are the Champions', pero le hemos preguntado por alguna otra y tiene una muy clara: 'Marc is on fire', canción versionada de 'Freed from desire'.

Álex Márquez, "el compañero perfecto"

Marc también ha asegurado que "el compañero de equipo perfecto" sería su propio hermano, Álex Márquez. ¿Y si se diera el caso de que ambos hermanos estuvieran en la lucha por un campeonato del Mundo? Pues prefiriría que lo ganase Álex, ha confirmado el piloto de Ducati.

Sin tenerse en cuenta a sí mismo, Marc Márquez le ha tirado flores a un amigo y compañero al decir qué piloto le gustaría ser si volviese a nacer: "Dani Pedrosa".

"No puedo decir qué moto tengo"

Como cualquier persona, Márquez también se va de vacaciones y sale a hacer la compra. ¿Cómo va? "En moto". "No puedo decirte la que tengo, pero el año que viene una Ducati", ha bromeado entre risas.

Al colocarse entre los favoritos para ganar el Mundial la próxima temporada, se le ha propuesto raparse o teñirse si finalmente lo gana, pero no estaba muy convencido: "No, no. Eso es demasiado, pero algo habrá que pensar".

Siempre rodeado de los suyos, se arropa con su equipo después de cada victoria: "Pues me acuerdo de los míos, de mi equipo. Siempre celebro con ellos, porque celebrar solo no tiene sentido".

Y como consejo de vida, Márquez deja el que a él le ha ido tan bien: "Ser inconformista".

