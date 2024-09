Marc Márquez desata la locura en MotoGP 1.043 días después

Marc Márquez (Ducati) ha dominado de inicio a fin la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, duodécima prueba del Mundial de motociclismo que se ha disputado en MotorLand Aragón. El de Cervera se ha llevado la victoria por delante de sus compatriotas Jorge Martín (Ducati), líder del campeonato tras la caída de Francesco Bagnaia (Ducati), y Pedro Acosta (KTM).

De este modo, el octocampeón del mundo, después de numerosas operaciones, temporadas complicadas e incluso cambios de equipo, logra una victoria en la categoría reina 1.043 días después de la última, conseguida en el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2021.

Asimismo, sube al tercer puesto (229) de la general, solo por detrás del italiano Francesco Bagnaia (Ducati, 276) y de un Jorge Martín (299) que sale con el liderato de MotoGP bajo el brazo de Alcañiz.

Jorge Martín, líder del Mundial

Y es que el madrileño llegó a España por detrás de 'Pecco', pero consiguió remontar la distancia con una buena Sprint y, sobre todo, con su segundo puesto de este domingo, que unido a la caída de Bagnaia por su incidente con Alex Márquez (Ducati), le permite sumar 23 puntos de ventaja.

Una vez apagados los semáforos, el de Cervera defendió su 'pole' y trató de escaparse perseguido por Pedro Acosta (KTM) y su hermano Alex Márquez (Ducati) y con Jorge Martín (Ducati). Bagnaia completaba una mala salida que le condenaba al séptimo puesto y le obligaba a intentar la remontada.

Tras un toque entre ambos en el segundo giro, Martín logró superar al 'tiburón de Mazarrón' para colocarse segundo a ritmo de vuelta rápida, aunque el octocampeón seguía liderando con dos segundos de ventaja, una distancia que fue subiendo con el paso del tiempo.

Bagnaia y Alex Márquez, a la grava

Por detrás, 'Pecco' llegó a la altura de Alex Márquez y empezó la pugna entre ellos. La tensión entre el de Gresini y el de la Ducati oficial saltó por los aires a solo seis vueltas para el final, cuando la moto del catalán pasó por encima de la del transalpino en la curva 12 de MotorLand Aragón. Los dos terminaron en la grava.

El gran beneficiado del incidente, además de Martín, fue Acosta, que ascendió a posición de podio, aunque los dos primeros quedaban ya muy lejos. Finalmente, Márquez regresó a lo más alto del podio más de dos años y 11 meses después y Martín, con su segundo puesto, asentó el liderato al que ascendió el sábado en la carrera al Sprint.

Además, Alex Rins (Yamaha) terminó en novena posición, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) fue undécimo. Augusto Fernández (KTM) concluyó decimotercero, Joan Mir (Repsol Honda) lo hizo decimoquinto y Raúl Fernández (Aprilia), decimosexto. Igual que Alex Márquez, Maverick Viñales (Aprilia) no pudo terminar, aunque en este caso por problemas en su moto.

"Si te paran los pies, te salen alas"

Y claro, tras su victoria, como no podía ser de otra manera, llegó el momento más esperado: Marc Márquez sacó los pasos prohibidos en el podio de Alcañiz. El campeonísimo de Cervera está de vuelta.

Tras la prueba Márquez ha asegurado que "si te paran los pies, te salen alas", recalcando que su objetivo es "ir confirmando las sensaciones y acumular podios".

"La mayoría de los que me han ayudado están aquí, mi familia, mi pareja, mi equipo... Me he sentido muy arropado"

"Como me dijo un amigo mío el sábado: 'Si te paran los pies, te salen las alas', así que estas alas tocará ahora reforzarlas para ver si podemos volar alto", señaló en declaraciones a Dazn. "Dicen: 'Vuela alto, no seas palomo en el mar que la gente dispara a matar', entonces tendremos que intentar ir reconfirmando estas buenas sensaciones", abundó.

El de Cervera se acordó de todos los que le han apoyado en estos años difíciles: "La mayoría de los que me han ayudado están aquí, mi familia, mi pareja, mi equipo... Me he sentido muy arropado. Aunque un deportista esté solo en pista, no está solo en casa. En los malos momentos, son los que están ahí y son los que te ayudan a sacar las alas".

Por otra parte, el octocampeón del mundo espera "ir confirmando las sensaciones, acumular podios y alguna que otra victoria para preparar el próximo año". "Eso no quiere decir que a partir de ahora vaya a ganar todas las carreras, pero sí que esto te da mucha confianza y el objetivo es acumular podios", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com