Los monoplazas de Mercedes se visten de negro para luchar contra el racismo

Los dos monoplazas de Bottas y Hamilton serán negros en 2020. Esa es la decisión que ha tomado la escudería alemana para apoyar y dar visibilidad a la lucha contra el racismo.

"Os presentamos nuestra decoración nueva de 2020. Una promesa de mejorar la diversidad de nuestro equipo y de nuestro deporte, y una señal del compromiso del equipo en la lucha contra el racismo y la discriminación en todas sus formas”, reza el tuit de Mercedes junto a una imagen de la nueva decoración del nuevo Mercedes para 2020.

Además, en la decoración de los Mercedes se podrá leer el lema 'End racism' (Fin al racismo) y el arcoíris de 'We race as one' (Corremos como uno) en los retrovisores.

Lewis Hamilton ha sido uno de los deportistas que más ha alzado la voz ante la violenta muerte de George Floyd durante una detención policial en Minneapolis e, incluso, llegó a señalar a la F1 por su silencio ante este asunto.

Mercedes ha hecho autocrítica y ha asegurado que se necesitan “nuevas medidas” en la lucha contra el racismo.

"Este movimiento nos ha hecho ver que necesitamos nuevas medidas y acciones en la lucha contra el racismo y contra todas las formas de discriminación. Como equipo, hemos utilizado las últimas semanas para escuchar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo, para aprender y para reflexionar sobre cómo es nuestro equipo hoy y cómo queremos que sea en el futuro", explicó Mercedes en un comunicado.

Hamilton: "Yo he experimentado personalmente el racismo"

Lewis Hamilton ha agradecido el gesto de su equipo y ha reconocido que él mismo y su familia han sentido el racismo en primera persona.

"Yo he experimentado personalmente el racismo y vi a mi familia y amigos experimentar racismo. Estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio”, indicó el seis veces campeón del mundo de F1 en un tuit.

"Me gustaría agradecer enormemente a Toto y a la Junta de Mercedes por tomarse el tiempo para escuchar, hablar y comprender realmente mis experiencias y mi pasión y por hacer esta importante declaración de que estamos dispuestos a cambiar, mejorar y construir un legado que vaya más allá del deporte. Podemos ser los líderes y comenzar a construir más diversidad dentro de nuestro propio negocio. Eso enviará un mensaje tan fuerte que dará a otros la confianza para comenzar un diálogo sobre cómo pueden implementar el cambio”, explicó Hamilton.

Bottas, compañero de Hamilton, también ha dejado un mensaje en las redes sociales sobre la lucha contra el racismo.

"El racismo y la discriminación no tienen lugar en nuestro deporte o en nuestra sociedad y estoy orgulloso de estar con el equipo, con Lewis y con Mercedes-Benz al hacer esta importante declaración”, aseveró Bottas.