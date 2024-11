Lewis Hamilton domina los primeros libres en Las Vegas, con Norris 2º y Verstappen 17º

Las dos primeras sesiones de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas fueron dominadas por Lewis Hamilton y su Mercedes, justo por delante de Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) acabó a más de dos segundos del tiempo del heptacampeón del mundo y finalizó los L2 en una 17ª plaza poco común para 'Mad Max'. No parece que el Red Bull se adapte bien al trazado de Las Vegas: Checo Pérez fue 19ª, a 2,2 segundos de Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, que el año pasado sufrió un percance increíble con una alcantarilla en este escenario, finalizó los L2 en cuarta posición, justo por delante de su compañero Charles Leclerc. Preguntado por si este trazado le debe una tras lo ocurrido el año pasado, el madrileño fue muy claro.

"Me gustaría pensar que sí. Espiritualmente piensas igual este sitio igual me debe una por lo que pasó el año pasado, luego lo piensan con más calma y sabes que no tiene porqué devolverte nada. Hacer un buen fin de semana pasa por hacer un buen trabajo y no porque las Vegas me devuelva un favor. Toca centrarse y hacer un fin de semana perfecto", señaló Carlos Sainz.

Max Verstappen está llamado a ser el gran protagonista del fin de semana y es que al neerlandés le basta con mejorar lo que haga Norris o perder como máximo dos puntos respecto al de McLaren. 'Mad Max' ha confesado que no quiere oír nada sobre posibles celebraciones hasta que el trabajo no esté hecho sobre la pista.

"No lo sé y, si lo han hecho, no quiero saberlo. Solo me quiero centrar en el fin de semana e intentar tener un buen rendimiento. Brasil fue una muy bienvenida victoria, después de un tiempo, pero esto es muy diferente", apuntó el de Red Bull.

Por su parte, Fernando Alonso fue decimocuarto con el Aston Martin y confirma que está muy lejos de poder pelear con los principales equipos de la parrilla. Todas las esperanzas se fían ya a 2025 y 2026 y un posible 'milagro' de Adrian Newey.

Tabla de tiempos Libres 2 GP de Las Vegas 2024

1. Lewis Hamilton 1:33"825

2. Lando Norris 1:33"836

3. George Russell 1:34"015

4. Carlos Sainz1:34"105

5. Charles Leclerc 1:34"313

6. Pierre Gasly1:34"651

7. Kevin Magnussen 1:34"686

8. Oscar Piastri 1:34"798

9. Nico Hülkenberg 1:34"818

10. Yuki Tsunoda 1:34"997

11. Valtteri Bottas 1:35"020

12. Esteban Ocón 1:35"221

13. Lance Stroll 1:35"251

14. Fernando Alonso 1:35"440

15. Liam Lawson1:35"671

16. Guanyu Zhou1:35"765

17. Max Verstappen 1:35"834

18. Franco Colapinto 1:35"868

19. Sergio Pérez 1:36"055

20. Alex Albon1:39"629

